Sénégal: L'ADEPME va enrôler plus de 200 PME de la région de Kédougou (directrice)

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) va enrôler plus de 200 PME de la région de Kédougou (est) pour les aider à être plus compétitives afin de créer davantage d'emplois, a-t-on appris, mercredi, de sa directrice générale, Marie Rose Faye.

"L'objectif aujourd'hui est d'enrôler plus de 200 petites et moyennes entreprises (PME) de la région de Kédougou afin de leur permettre d'accéder aux marchés et, naturellement, de se formaliser en amont, mais aussi qu'elles puissent utiliser des outils digitaux leur permettant de mieux vendre et d'avoir une meilleure visibilité de leurs produits", a-t-elle expliqué.

Elle s'exprimait ainsi dans la cadre d'une tournée nationale d'enrôlement d'entreprises et de présentation des programmes et projets de l'agence d'encadrement des PME, en présence de la vice-présidente de la chambre de commerce de Kédougou, Aissata Aya Ndiaye.

L'ADPME a pris en compte, ces dernières années, plus de 400 entreprises dans ses différents programmes, selon la directrice générale.

"Il y a la filière fonio qui est devenue une filière d'internalisation et d'exportation que nous sommes en train de développer avec les femmes du GIE Koba club et d'autres entreprises locales avec lesquelles on a énormément travaillé", a fait savoir Mme Rose Faye.

Elle a également rappelé que dix lauréats de Kédougou ont obtenu des subventions allant de deux à 20 millions francs CFA au terme d'un concours de business plan que l'ADEPME avait organisé en 2022.

La directrice générale s'est engagée à renouveler et à renforcer toutes les actions destinées à booster la capacité de création d'emplois des entreprises bénéficiaires des services de l'ADEPME.

"Donc toutes ces actions sont à renouveler et à renforcer avec cet objectif de 200 PME. Et nous comptons poursuivre nos différentes actions liées à l'économie sur Kédougou", a-t-elle promis.

Mme Rose Faye a en outre annoncé »l'ouverture très prochaine » d'une antenne ADEPME dans la région de Kédougou pour mieux approcher la cible et répondre à l'objectif de la souveraineté économique des nouvelles autorités étatiques.