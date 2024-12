Sénégal: Kaolack se dote d'une plateforme départementale sur le genre « pour bâtir des territoires solidaires et durables »

Kaolack — Le Conseil départemental de Kaolack (centre) a procédé, mercredi, au lancement officiel d'une plateforme sur le genre et les activités de consultation citoyenne sur les thématiques liées au genre »pour bâtir des territoires solidaires et durables », a constaté l'APS

Une commission "Genre, inclusion sociale et équité" a été créée en 2022 au sein de cette collectivité territoriale de la région de Kaolack, qui a dressé un plan d'actions pour mener des activités au niveau du département éponyme, a expliqué la conseillère départementale, Rokhaya Ndiaye Keïta.

C'est ainsi que l'ONG Echos communication soutient la mise en œuvre de ce plan d'actions. Elle intervient dans le cadre du projet de promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation économique des femmes dans les régions orientales du Maroc, de Kaolack (Sénégal) et de la Boucle du Mouhoun, au Burkina Faso, financé par la Direction générale de la coopération au développement et à l'aide humanitaire du Royaume de Belgique.

Selon Rokhaya Ndiaye Keïta, également vice-présidente de la commission "Genre, inclusion sociale et équité", le conseil départemental de Kaolack, en marge du lancement de la plateforme, a initié une session de renforcement de capacités de ses membres.

A travers cette formation, l'institution veut les aider à pouvoir "jouer pleinement" leur rôle dans les domaines de l'éducation, de la santé, la prévention des violences basées sur le genre, le développement durable, l'autonomisation des femmes et des personnes vivant avec un handicap.

Massar Demba Ndiaye, chef d'antenne régionale du programme agricole Italie-Sénégal (PAIS) à Kaolack, a estimé de son côté, qu'il est "impératif" de prendre la dimension genre, dans ses composantes, dans les processus de développement.

De ce point de vue, il suggère de voir comment mutualiser les moyens et développer des synergies entre les différents acteurs, y compris le PAIS qui intervient dans toute la région.

"La prise en charge du genre dans les questions de développement doit être une priorité puisqu'elle implique aussi la prise en charge des groupes vulnérables. On ne peut pas se développer si on laisse en rade les groupes vulnérables, les femmes, les jeunes et autres personnes vivant avec un handicap", a fait valoir M. Ndiaye.

Le PAIS, souligne-t-il, appuie des initiatives dans le domaine de l'horticulture à travers le financement des projets et la mise en place de fermes agricoles familiales, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits agricoles et les grandes cultures.

Il soutient que l'horticulture et la transformation des produits agricoles sont des secteurs de prédilection dans lesquels les femmes et les jeunes interviennent en majorité.

"Plus de 50% de ceux que nous finançons sont des jeunes et plus de 40% des femmes. Nous voulons faire de l'agriculture le moteur de croissance économique de la région de Kaolack, notamment au profit des femmes et des jeunes. Une façon de lutter contre l'émigration clandestine et promouvoir la création d'emplois et la diversité de leurs revenus", a-t-il indiqué.