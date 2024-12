Congo-Kinshasa: Maniema - 5 morts à la suite d'une incursion des Yakutumba à Lwiku

Des Mai- Mai Yakutumba ont attaqué mercredi 11 decembre les habitants du village Lwiku, situé à plus de 100 kilomètres de Kabambare - centre. Ils ont tue 5 personnes et cause un déplacement massif des habitants. Ce bilan encore provisoire. A été donne par le député provincial Théophile Buleli Docta, élu de Kabambare. Il appelle à l'intervention urgente des autorités pour mettre fin à cette insécurité.

« Ce mercredi 11 décembre, un groupe de personnes armées venues du territoire de Fizi (Sud-Kivu) ont fait une incursion dans le village Lwiku. Ce groupe appartenant a la rébellion Mai Mai Yakutumba a commencé par tuer la paisible population, vandalise leurs biens, créant ainsi l'insécurité, la terreur et un mouvement brusque de déplacement de cette population, victime sans défense, avec un bilan provisoire de plus ou moins 5 morts et le pillage de plusieurs biens de valeur », explique le députe provincial Théophile Buleli.

Toujours d'après la même source, ce groupe Yakutumba n'est pas à son premier forfait. En 2022, les rebelles du groupe Yakutumba avaient envahi les villages Lutolo, Kako, Mutuba dans le groupement de benya Bemba avec le même modèle opératoire et les victimes n'ont été jamais rétablies dans leur droit.