Cameroun: La bière à désormais son festival

Boissons du Cameroun frappe un grand coup. L'entreprise a annoncé l'organisation du tout premier FestiBière, un événement présenté comme le rendez-vous incontournable de cette fin d'année 2024.

FestiBière 2024 célèbre la bière et les boissons en général. Le festival en question prévu du 13 au 15 décembre 2024 au stade Annexe de Bepanda, se veut une communion festive entre l'entreprise et ses consommateurs, dans une ambiance conviviale et pleine de surprises.

Les contours de cet événement ont été dévoilés aux médias mardi, 10 décembre au cours d'une conférence de presse organisée à Douala. À en croire, Yves Christian Dikongo, chef de segment bières chez Boissons du Cameroun, l'organisation de ce festival est un devoir pour les SABC : «Nous devons, en termes d'innovation, être précurseur de ce type d'événement», déclare le responsable.

FestiBière 2024 n'est pas qu'un simple festival. C'est une véritable célébration des fêtes de fin d'année. Pour Boissons du Cameroun, récemment couronnée Meilleure entreprise RSE au Cameroun pour la 6e année consécutive, cet événement est l'occasion idéale de remercier ses fidèles consommateurs pour leur confiance et de partager avec eux un moment unique autour de la bière. «C'est un événement où nous souhaitons communier avec les consommateurs, leur dire merci pour cette année 2024, leur dire merci pour toutes ces années où ils ont fait confiance à la qualité. Célébrer avec eux est la meilleure manière de consommer la bière en cette fin d'année», poursuit Yves Christian Dikongo.

FestiBière 2024 promet une expérience immersive et inédite. Quatre innovations exclusives seront présentées en avant-première. Les participants auront le privilège de découvrir de nouveaux produits qui pourraient être bientôt disponibles sur le marché et pour couronner, on aura un Happy Hour chaque jour, entre 12h et 14h, où les inscrits pourront profiter de dégustations gratuites et découvrir la diversité des saveurs proposées.

Le site aménagé sur 5000 m², va offrir des stands personnalisés de 15 m x 3 m chacun, tandis qu'un espace de 7000 m² sera dédié au stationnement des véhicules. Sur la scène de 150 m² chaque soir, des concerts captivants avec des artistes tels que Bad Nova, Prince Aimé, Baldji Kwata etc. L'artiste ivoirienne Josey est annoncée pour clôturer en beauté ce premier FestiBière dimanche 15 décembre.

L'accès au FestiBière est entièrement gratuit, mais sur inscription préalable via une plateforme dédiée festi-biere.com. Seules les personnes âgées de 21 ans et plus pourront participer, garantissant un événement responsable et convivial.