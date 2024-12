Afrique de l'Ouest: Bourse - Baisse hebdomadaire de 1,14% de la capitalisation boursière globale de la BRVM.

Entre le 29 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, la capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baissé de 1,14%, a souligné la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse dans sa Revue Hebdomadaire, sa publication spécialisée.

La SGI note que cette capitalisation globale (marchés actions et obligations réunis) est passée de 20 551,60 milliards FCFA le 29 novembre 2024 à 20 318,27 milliards FCFA le 6 décembre 2024. Toutefois, dans sa revue, CGF Bourse signale que la capitalisation boursière globale a progressé de 11,22% depuis le 2 janvier 2024.

Concernant le Price Earning Ratio (PER) du marché, il a évolué positivement, passant de 11,19x le 29 novembre à 11,25x le 6 décembre. Il en est de même du rendement moyen du marché qui, sur la même période, est passé de 8,78% à 8,93%.

Au niveau du marché des actions, CGF Bourse note que la plus forte hausse hebdomadaire est réalisée par SOLIBRA Côte d'Ivoire. «L'action du fabriquant de boissons gazeuses, de bières, d'alcomix et de boissons énergisantes a enregistré une hausse de 13,13% au cours des séances de cotations couvrant la période du 02 au 06 décembre 2024 et s'est hissée au top des performances du marché des actions durant la semaine écoulée en s'échangeant à 14 995 FCFA», souligné la SGI.

Selon elle, les transactions sur l'action ont concerné 463 titres comparé à 799 titres échangés au cours de la semaine précédente. CGF Bourse rappelle que le dernier rapport d'activités publié par la société fut celui du premier semestre 2024 où le résultat net ressortait en hausse de 8,2% à 10 milliards FCFA contre 11 milliards FCFA au premier semestre 2023.

Le Top 3 concocté par CGF Bourse place ainsi Solibra Côte d'Ivoire en tête (plus 13,13% à 14 995 FCFA) suivie de SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,39% à 3 705 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,55% à 1 150 FCFA).

La plus forte baisse hebdomadaire est celle de BOA Bénin. Selon toujours CGF Bourse, l'action de la filiale béninoise du groupe bancaire BOA récidive et enregistre à nouveau une baisse de 9,09% durant la semaine écoulée après avoir perdu 12,00% sur sa capitalisation il y a une semaine en raison de la baisse de 18% de son résultat net au troisième trimestre 2024.

« Les transactions au cours de la semaine ont concerné 40 724 titres contre 28 985 actions échangées une semaine plus tôt avec un désintérêt affiché par certains investisseurs vis-à-vis du titre», souligné la SGI dans sa revue. La société explique quant à elle ce repli de son bénéfice net par la baisse de son produit net bancaire consécutive à la hausse des coûts de ses ressources et par la hausse de son coût du risque (charge nette de provisionnement sur les créances irrécupérables).

CGF Bourse met au-devant BOA Bénin (moins 9,09% à 3 400 FCFA) dans son Flop 3, suivie de BOA Burkina Faso (moins 8,49% à 2 910 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 8,00% à 4 600 FCFA).

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 02 au 06 décembre 2024 par une capitalisation boursière de 10 358,90 milliards FCFA contre 10 449,95 milliards FCFA au 29 novembre 2024 en régression de 0,87%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital de 4 obligations notamment l'EOM.O6, le TPCI.O37, le TPCI.O38 et le TPBF.O6. Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 53,79 milliards FCFA contre 7,77 milliards FCFA la semaine précédente, soit une progression de 46,02 milliards FCFA (592,49%) de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les échanges sur le marché ont principalement concerné 9 lignes obligataires TPCI pour une valeur globale de 52,80 milliards FCFA.