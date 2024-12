Afrique Australe: L'Angola souligne la résilience des processus électoraux dans la SADC

Luanda — Le député Pedro Sebastião a souligné mercredi, à Livingstone, en Zambie, lors de la 56ème session plénière du Forum Parlementaire de la SADC (FP-SADC), le renforcement du rôle du Parlement angolais dans l'atténuation des risques électoraux.

Pedro Sebastião, également président du Groupe national, qui a présenté le rapport sur les actions développées par le pays pour mettre en oeuvre les résolutions approuvées lors de la 55ème assemblée plénière du FP-SADC, a préconisé la création d'une plus grande résilience dans les processus électoraux dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Il a indiqué que la loi fixe les règles relatives au processus électoral, notamment l'inscription électorale, l'élection du Président de la République et des députés à l'Assemblée nationale.

Selon le parlementaire, dans le cadre du renforcement du rôle du Parlement dans les processus électoraux, l'Assemblée nationale a approuvé la résolution qui fixe le nombre de membres de la Commission nationale électorale (CNE) par parti politique, sur la base des résultats des élections générales de 2022 et adapté la législation de la loi modèle sur le processus électoral de la SADC.

Pedro Sebastião a souligné que la mise en oeuvre des mesures résultant des décisions et recommandations de la 55ème Assemblée plénière du FP-SADC est un processus décisif pour garantir l'intégration des pays de la région, c'est pourquoi l'Assemblée nationale développe des efforts conjoints avec d'autres organismes de l'État afin d'assurer la meilleure mise en oeuvre, au niveau interne, des recommandations susvisées.

Inclusion financière

L'Angola, selon Pedro Sebastião, pour améliorer l'approche du phénomène d'inclusion financière des femmes et des jeunes, met en oeuvre l'Agenda National pour l'Emploi, comme moyen d'améliorer et de soutenir la coordination de diverses initiatives publiques et privées - le soi-disant Fonds National de l'Emploi.

Concernant le programme d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, il a ajouté que le secteur de l'action sociale, de la famille et de la promotion de la femme a signé un protocole avec la Banque nationale d'Angola dans le domaine de l'éducation et de l'inclusion financière des familles, ayant sensibilisé plus de 30 273 familles en Angola sur la littératie financière, en tant que mécanisme de promotion de l'autosuffisance.

Parallèlement, a-t-il souligné, plus de trois mille 186 multiplicateurs des finances personnelles et familiales ont été formés, ainsi que plus de cinq mille 820 comptes bancaires ont été ouverts.

Il a ajouté que, pour renforcer les actions d'autonomisation économique et garantir l'accès des femmes aux services financiers, le forum national de la micro-finance a également été organisé avec une large participation de femmes et d'hommes de tout le pays.

"La consultation publique est en cours pour réviser la loi contre la violence domestique, dans le but de l'aligner sur le nouveau Code pénal angolais et les instruments régionaux et internationaux ratifiés par l'Angola", a renforcé Pedro Sebastião.

Le député a également déclaré que, en ce qui concerne les mécanismes qui favorisent la participation des femmes à la politique et à la prise de décision, la Politique nationale d'équité et d'égalité des sexes a été approuvée.

À cet égard, il a souligné les postes de vice-président de la République et de président de l'Assemblée nationale occupés par des femmes, l'existence d'un ministre d'État, sept femmes ministres, six gouverneures, entre autres postes.

Au Parlement, il a souligné l'existence de 84 femmes, sur les 220 députés, correspondant à 38,7% des parlementaires.

« Dans le pouvoir judiciaire, au niveau des juridictions supérieures, on est présidé par une femme, la Cour constitutionnelle. Au niveau des organes supérieurs du Conseil judiciaire, 39% des magistrats judiciaires sont des femmes, et 34% des magistrats du ministère public sont également des femmes», a-t-il renforcé.

En ce qui concerne les enfants, il a déclaré que l'Angola avait pris des mesures significatives à travers l'approbation de lois spécifiques pour lutter contre le viol et protéger les familles en général.

"Parmi de nombreuses actions, le Parlement des enfants, la Politique nationale de la petite enfance et la municipalisation des 11 engagements sur les enfants méritent une plus grande et meilleure attention", a-t-il affirmé.

Électrification du pays

Selon Pedro Sebastião, le projet de règlement pour la production d'énergie renouvelable est en cours d'élaboration, à travers le ministère de l'Énergie et de l'Eau, prévoyant, entre autres, les modalités par lesquelles les communautés peuvent participer au développement et à la gestion de projets d'énergie renouvelable.

"Aujourd'hui, nous disposons d'une capacité installée de 6 272 MW et nous prévoyons d'atteindre 8 000 MW en 2027, compte tenu des investissements réalisés dans les barrages et divers projets d'énergie solaire", a-t-il précisé.

Ces projets, a-t-il poursuivi, ont permis une augmentation substantielle de la disponibilité énergétique du pays et une réduction de la consommation de diesel.

Il a informé que, parallèlement aux efforts déployés pour une production énergétique plus grande et meilleure, le pays investit considérablement dans le transport, la distribution et la modernisation, espérant, en 2025, achever l'interconnexion entre les régions du centre et du sud, en permettant une augmentation de la capacité énergétique de certaines provinces.

Pour le député, l'État ne peut et ne doit pas assumer toutes les nuances dans ce domaine, avec à l'horizon la création des conditions pour que le secteur privé participe et investisse dans le domaine du transport d'énergie.

"C'est pourquoi nous promouvons des réformes législatives qui créeront un environnement différent, mais favorable au format du secteur privé, afin que nous puissions fournir ce bien avec la quantité, la qualité et la rapidité nécessaires aux populations", a-t-il souligné.

Les projets d'électrification de communes à travers le pays sont toujours en cours, avec une prévision de plus de 250 000 nouveaux branchements domestiques, sans compter la structuration des investissements pour l'électrification de 126 autres localités.

Au terme de tout cet effort, sur l'ensemble du territoire, il bénéficiera à plus de quatre millions cinq cent mille habitants", a-t-il conclu.

Il a également noté que l'Angola installe, à Luanda, depuis mars 2023, le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, à travers lequel seront soutenues et coordonnées les initiatives nationales dans le domaine de la création de centres de formation technico-professionnelle pour les énergies renouvelables, la qualification, la connaissance et la facilitation de l'investissement et de l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que l'identification et la formulation de contenus thématiques à introduire au niveau de l'enseignement secondaire.