Afrique: Le PR arrive au Palais Présidentiel à Pretoria

Pretoria — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, se trouve déjà au Palais Présidentiel « Union Buildings », à Pretoria, en Afrique du Sud, où il rencontre son homologue, Cyril Ramaphosa, pour échanger des impressions sur questions d'intérêt commun, dans le cadre de la nouvelle dynamique des relations entre les deux pays.

À son arrivée, le président João Lourenço a reçu les salutations de l'homme d'État sud-africain, suivies du chant des hymnes des républiques respectives et des honneurs militaires.

Les salutations aux membres du gouvernement sud-africain ont été un autre moment de la cérémonie de réception, avant que les deux présidents ne se rencontrent en privé.

João Lourenço se trouve depuis mercredi en Afrique du Sud, accompagné de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, pour une visite à l'invitation de Cyril Ramaphosa, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

L'agenda dans le Palais présidentiel sud-africain comprend la signature de nouveaux accords visant à renforcer la coopération dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, les mines, l'agriculture et le commerce, en mettant l'accent sur les initiatives qui attirent davantage d'investissements étrangers en Angola.

L'intention de l'Angola et de l'Afrique du Sud est de consolider des partenariats pour améliorer leurs infrastructures énergétiques, ce qui a déjà été identifié comme un domaine d'intérêt mutuel.

Ce même jeudi, il est prévu un Forum d'Affaires où les deux Présidents prendront la parole.

Le Forum aura pour devise « L'Afrique du Sud et l'Angola : Travailler ensemble pour forger une nouvelle ère de coopération et de partenariats afin d'accroître le commerce et les investissements mutuellement bénéfiques ».

La perspective de l'événement est d'explorer de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement.

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Afrique du Sud reposent sur de solides bases historiques et stratégiques, dérivées du soutien mutuel pendant les périodes de lutte pour l'indépendance et contre l'apartheid.

Actuellement, les deux pays entretiennent un partenariat qui couvre des domaines tels que l'économie, la politique, la sécurité régionale et la culture.

La coopération vise à intensifier les échanges commerciaux et les investissements mutuels, l'Afrique du Sud étant l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Angola dans la région, avec des intérêts dans des secteurs tels que l'exploitation minière, l'électricité, les infrastructures et l'agriculture.

Récemment, des initiatives telles que l'utilisation des monnaies locales dans le commerce bilatéral et la création de mécanismes d'assurance-crédit pour faciliter les affaires ont été discutées.