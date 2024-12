Tunisie: Un conseil des ministres pour anticiper les vagues de froid et les inondations

Le mercredi 11 décembre 2024, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé un conseil des ministres restreint au Palais du gouvernement à la Kasbah.

Cette réunion, axée sur la mise en oeuvre des mesures relatives à la saison hivernale, à la gestion des précipitations et à la prévention des vagues de froid, a rassemblé plusieurs membres du gouvernement et des représentants d'institutions clés.

Parmi les participants, figuraient Khaled Nouri, ministre de l'Intérieur, Mustapha Ferjani, ministre de la Santé, Sihem Boughdiri, ministre des Finances, Sarra Zaâfrani, ministre de l'Équipement, Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, Issam Lahmar, ministre des Affaires Sociales, Ezzedine Bechikh, ministre de l'Agriculture, Rachid Amri, ministre des Transports, et Habib Abid, ministre de l'Environnement. Des représentants des ministères de la Défense nationale, ainsi que de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, étaient également présents.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'une coordination optimale entre les différents ministères et services publics, en particulier les structures vitales, pour assurer une réponse rapide et efficace aux conditions météorologiques extrêmes. Il a insisté sur l'importance de la mise en place d'un suivi continu des évolutions climatiques, en s'appuyant sur le système d'alerte précoce de l'Institut national de la météorologie.

Un plan d'action national a été présenté, visant à préparer les structures publiques à faire face aux vagues de froid et aux fortes précipitations attendues, avec un accent particulier sur les zones vulnérables. Parmi les mesures annoncées :

-Augmenter les stocks de réserves de gaz butane et garantir une distribution adéquate dans les différentes régions, en particulier dans les zones les plus touchées par les fluctuations climatiques et exposées aux vagues de froid.

-Renforcer les stocks stratégiques centraux et régionaux d'aides d'urgence pour les familles pauvres et à revenu limité.

-Appeler à la coordination entre les ministères et les structures impliquées afin de mobiliser tous les moyens nécessaires pour intervenir rapidement et éliminer les points noirs causés par l'accumulation d'eau résultant des pluies, et préparer un plan d'évacuation et un modèle d'intervention unifié pour les interventions potentielles.

-Augmenter les crédits alloués dans le cadre du programme national de lutte contre les vagues de froid pour les familles bénéficiaires de ce programme, en particulier dans les régions montagneuses.

-Optimiser le stockage des eaux de ruissellement dans les barrages et les lacs montagneux pour limiter les débits exceptionnels, en réhabilitant les lacs montagneux et en envisageant la construction de nouveaux lacs, en plus de valoriser les eaux provenant des installations de protection contre les inondations urbaines.

-Préparer les centres d'hébergement pour accueillir les citoyens affectés par les inondations, en fournissant le cadre médical et paramédical nécessaire en coordination avec l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale.

-Préparer l'installation d'un hôpital de campagne si les conditions climatiques l'exigent.

-Assurer l'approvisionnement en électricité des hôpitaux et des centres de santé, en particulier lors des périodes de fluctuations climatiques, et maintenir régulièrement les stations et générateurs électriques de ces structures.

-Renforcer les stocks de médicaments et de fournitures médicales nécessaires, d'oxygène et de carburant dans les structures de santé centrales et régionales, en particulier dans les zones les plus exposées aux fluctuations climatiques, et fournir un soutien supplémentaire aux hôpitaux situés dans les régions sujettes aux inondations ou aux chutes de neige.

Ces actions s'inscrivent dans un cadre plus large visant à garantir une réponse coordonnée et rapide en cas de conditions météorologiques extrêmes, tout en assurant la sécurité et le bien-être des citoyens, notamment les plus vulnérables.