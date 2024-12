Algérie: Réunion du Gouvernement - Les assurances, l'urbanisme, les services publics et la distribution des produits pétroliers au menu

Alger — Le Gouvernement a étudié mercredi, lors sa réunion présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, plusieurs textes et communications portant sur le secteur des assurances, le contrôle de l'urbanisme, l'amélioration des services publics relevant du secteur du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale ainsi que la distribution des produits pétroliers, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 11 décembre 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen d'un projet de loi relative aux assurances, à la lumière des directives données par Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres du 22 mai 2024, relatives au renforcement de la gouvernance et la régulation du secteur des assurances et à l'élargissement de son champ de compétence, afin de permettre la prise en charge des différents risques nouveaux et émergents, ainsi que l'amélioration des services fournis aux assurés, notamment en consacrant la vente à distance de produits d'assurance et l'assurance digitale.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur le contrôle de l'urbanisme et la problématique des constructions inachevées, qui a permis d'aborder plusieurs axes stratégiques, visant à renforcer la conformité des projets et d'assurer un développement harmonieux des espaces urbains, offrant ainsi un environnement urbain moderne, fonctionnel et durable aux citoyens, tout en préservant l'identité architecturale nationale.

Par ailleurs, et dans le cadre des communications sectorielles relatives à l'état des services publics, le gouvernement a entendu une communication sur l'amélioration et la modernisation des services publics relevant du secteur du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ayant porté sur les mesures prises pour la modernisation des prestations de services et la généralisation de la numérisation afin de lutter contre la bureaucratie.

Enfin, Le gouvernement a poursuivi l'examen du cadre réglementaire relatif aux activités de stockage et de distribution des produits pétroliers, visant à encourager la concurrence et à promouvoir le professionnalisme dans ce domaine".