Tunisie: AFCP 2025 - Le pays bénéficiera d'une nouvelle subvention pour la préservation de l'ancien village berbère de Douiret(Tataouine)

Lors de la cérémonie organisée hier, mercredi 11 décembre 2024, à l'Institut National du Patrimoine (INP) pour célébrer la clôture du projet de restauration et de conservation de l'amphithéâtre romain d'El Jem (2022-2024), financé par les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur Joey Hood a annoncé l'appel à propositions pour le Fonds des Ambassadeurs pour la Préservation du Patrimoine Culturel (AFCP) 2025, informe un communiqué de presse de l'ambassade américaine en Tunisie.

Il a précisé, ajoute la même source, que l'ambassade recherchait des propositions de notes conceptuelles pour le programme de subventions 2025 de l'AFCP, qui soutient la préservation des bâtiments historiques, des sites archéologiques, des manuscrits, des collections de musées et des formes d'expression culturelle traditionnelle, telles que les langues et l'artisanat autochtones, dans plus de 120 pays à travers le monde.

L'opportunité de financement de l'AFCP, ajoute le communiqué, est ouverte aux organisations non gouvernementales locales, aux établissements d'enseignement supérieur et gouvernementaux, ainsi qu'aux institutions américaines d'enseignement supérieur, aux organisations à but non lucratif et aux organisations internationales publiques. La date limite de soumission des notes conceptuelles est fixée au mardi 7 janvier 2025 à 23h59 (Heure de Tunis).

Lors de cette cérémonie, organisée en présence du directeur général de l'INP, Tarek Baccouche, l'ambassadeur américain Joey Hood a félicité l'équipe de l'INP pour son travail et son dévouement qui ont permis de mener le projet à bien, malgré de nombreux défis, y compris la pandémie de COVID-19. Il a déclaré : « Avec le soutien et la collaboration de nos amis et partenaires de l'INP, nous avons atteint nos objectifs ».

Ce projet, d'une durée de cinq ans, a été financé par une subvention de plus de 1,3 million de dinars tunisiens (430 313 $) octroyée par le Fonds des Ambassadeurs Américains pour la Préservation de la Culture (AFCP). Il a permis, mentionne le communiqué, de sécuriser la structure, de restaurer et de conserver plusieurs parties de l'amphithéâtre, d'améliorer le système de drainage, de moderniser le système électrique et d'explorer des solutions pour améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées.

Depuis la création de l'AFCP en 2001, les Etats-Unis ont soutenu huit projets en Tunisie, représentant un investissement de plus de 3,2 millions de dinars tunisiens (plus d'un million de dollars américains). Ces projets ont permis de préserver et de restaurer des sites tels que l'amphithéâtre et les citernes d'El Jem, le site d'Oudhna, ainsi que le monument Sidi Mansour sur l'île de Djerba, entre autres. En 2024, la Tunisie a été sélectionnée pour un nouveau projet AFCP, qui sera lancé en 2025, visant à aider à la préservation de l'ancien village berbère de Douiret, situé dans le gouvernorat de Tataouine, au sud de la Tunisie.