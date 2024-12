Tunisie: Transport des femmes en milieu rural - Condamner l'usage des véhicules inappropriés

Adopter un projet de loi visant à protéger les femmes travaillant dans les zones rurales et criminaliser l'usage de véhicules inappropriés pour le transport des ouvriers et ouvrières agricoles, figure parmi les recommandations les plus importantes qui sont ressorties du dialogue national sur le thème du transport des femmes dans les zones rurales, qui s'est tenu hier mercredi dans la capitale.

Les participants à ce dialogue national, parmi lesquels ont figuré des représentants des Ministères de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources Hydrauliques, des Affaires Sociales et des Finances ainsi qu'un certain nombre de femmes exerçant dans le secteur agricole dans les gouvernorats de Jendouba et Kairouan ont, entre autres, proposé d'élaborer une base de données sur les femmes travaillant dans le secteur agricole en raison du manque d'indicateurs réels sur leur nombre et leur répartition géographique.

Ils ont, par ailleurs, appelé à la mise en oeuvre d'une stratégie nationale au profit des ouvrières agricoles impliquant tous les ministères et les parties prenantes et à la création d'une plateforme électronique pour les femmes exerçant dans le domaine agricole, qui inclut toutes les données, chiffres, statistiques ainsi que les dispositifs d'accompagnement outre les dépassements et les violations commises à l'encontre des ouvrières agricoles.

Le premier axe des discussions a porté sur un diagnostic de la réalité du transport des ouvrières agricoles, basé sur des témoignages sur les obstacles et les difficultés auxquels elles sont confrontées par rapport aux conditions très pénibles de leur transport et à leurs relations avec les employeurs, les intermédiaires et les investisseurs. Pour rappel, en novembre dernier, un dialogue régional avait été organisé dans les gouvernorats de Jendouba et Kairouan, offrant l'occasion pour les participants d'évoquer le problème de la dangerosité du transport précaire dans les zones rurales. Les recommandations seront soumises ultérieurement au Président de la République, au Premier Ministre et à l'ARP.