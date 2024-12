Algérie: Signature de conventions de partenariat entre les antennes de la NESDA et 12 instituts de formation professionnelle

Alger — Des conventions de partenariat ont été signées entre les antennes de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA) à Alger et douze (12) instituts de formation professionnelle de la capitale pour encourager les stagiaires et les diplômés de ces établissements à accéder au monde de l'entrepreneuriat et à créer leurs micro-projets.

Ces conventions ont été signées entre les antennes de la wilaya "Alger-Sud", "Alger-Ouest", "Alger-Est" et "Alger-Centre", en application de la convention-cadre signée, octobre dernier, entre la NESDA et le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels portant création de centres de développement de l'entrepreneuriat au niveau des instituts relevant du secteur à travers le territoire national, l'objectif étant d'assurer aux diplômés porteurs de projets et d'idées l'accompagnement et l'appui financier nécessaires.

Les conventions ont été signées en marge d'une journée de sensibilisation au profit des stagiaires de la formation professionnelle, sous le slogan "Entrepreneuriat: défi et opportunités", organisée au siège de la Direction générale de la NESDA.

La journée de sensibilisation a porté sur les principales procédures à suivre par les porteurs de projets dans le cadre du dispositif NESDA, ainsi que les conditions de financement.

Dans son allocution à cette occasion, la directrice de l'antenne "Alger-Sud", Hanane Bouhafs a rappelé que cette manifestation intervient dans le cadre des efforts de la NESDA en vue de faire connaitre son nouveau système, après sa révision globale visant à améliorer sa performance et à traiter les insuffisances enregistrées.

Et d'ajouter que cette action de sensibilisation qui a touché, dans un premier temps, les universités, cible cette fois-ci les instituts de formation professionnelle, étant un des principaux secteurs fournissant un grand nombre de porteurs de projets.

Le nouveau système de la NESDA repose sur l'accompagnement par la formation comme condition essentielle pour bénéficier d'un appui financier, selon Mme Bouhafs qui affirme que "le lancement des projets suivant des méthodes scientifiques et étudiés assurera aux jeunes réussite et continuité".

D'après les chiffres de la NESDA, le taux de réussite chez les porteurs de projets ayant reçu une formation avant le lancement de leurs projets dépasse les 80%, contrairement aux jeunes n'ayant pas suivi de formation, souligne la directrice de l'antenne "Alger-Sud".