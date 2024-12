Algérie: Le défilé militaire commémorant le 70e anniversaire de la Guerre de libération nationale reflète les grandes avancées accomplies par l'ANP

Alger — Le défilé militaire commémorant le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, a reflété les grandes avancées accomplies par l'Armée nationale populaire (ANP) en matière de développement, de modernisation et de professionnalisation pour préserver la sécurité et la stabilité du pays, a écrit la revue El-Djeïch dans son numéro du mois de décembre.

"Ce défilé a véritablement reflété les grandes avancées accomplies par l'Armée nationale populaire en matière de développement, de modernisation, de professionnalisation et d'entière disponibilité pour préserver la sécurité et la stabilité de l'Algérie, de manière à renforcer et consolider le processus d'édification d'une Algérie nouvelle, forte et victorieuse, dans un climat de quiétude et de tranquillité", souligne la revue dans son éditorial intitulé "Fierté de la Patrie, bouclier de la Nation".

Il est certain que "ce changement intervenant en réponse aux profondes mutations économiques, techniques et technologiques que connaît l'Algérie, ainsi qu'aux défis sécuritaires régionaux émergents", relève la même source, permettra "le parachèvement du projet de renaissance de notre pays, dont la priorité la plus importante est d'assurer le confort des citoyens et de répondre à leurs besoins".

Pour la revue El-Djeïch, "la préservation de la sécurité et de la stabilité de notre pays, dans un monde où il n'y a pas de place pour les faibles et qui ne reconnait pas les retardataires, les hésitants et les dilettantes, exige la mobilisation de tous les fils loyaux de l'Algérie pour assurer la pérennité de l'Etat national, ainsi que son modèle républicain et se constituer une solide immunité défensive qui dissuade les ennemis et insuffle assurance et fierté à tous les patriotes loyaux".

La revue a affirmé, dans son édito, que "notre armée qui a été et demeurera éternellement source de fierté et de grandeur pour tout le peuple algérien, continuera avec toute la détermination et toute la rigueur nécessaires de défendre chaque pouce de cette terre des Chouhada, faisant ainsi la grandeur de notre Nation,

dissuadant nos ennemis et contribuant à l'édification d'une Algérie glorieuse et victorieuse".

Elle a également relevé que les personnels de l'ANP "ont démontré leurs compétences, leur disponibilité, leur professionnalisme ainsi que leur pleine disposition à défendre la Patrie et à préserver son indépendance et sa souveraineté.