Algérie: Stratégie climatique de Sonatrach - Signature d'un protocole d'accord avec la DGF pour la création de 'puits de carbone' naturels

Tipaza — Un protocole d'accord a été signé, mercredi dans la wilaya de Tipasa, entre le groupe Sonatrach et la Direction générale des forêts (DGF), portant sur un vaste projet de reboisement s'étalant sur une période de 10 ans, visant à planter plus de 423 millions de plants à travers le territoire national, en vue de créer des "puits de carbone" naturels certifiés, dans le cadre de la stratégie climatique du groupe public.

Le protocole d'accord a été signé par le directeur central de la HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) de Sonatrach, Abdelkrim Ouamer et l'Inspectrice générale à la DGF, Nedjma Rahmani, en présence du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi et du wali de Tipaza, Ali Moulaï.

La cérémonie s'est déroulée, en présence du secrétaire général du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Abdelkrim Aouissi, du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Hamid Bensaad, de la présidente du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rabia Kherfi et du directeur général de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil.

Les puits de carbone naturels seront créés à la faveur de vastes programmes de reboisement visant à équilibrer des émissions de gaz à effet de serre avec leur capacité d'absorption, ce qui contribuera à compenser les émissions générées des activités opérationnelles, tout en produisant des crédits carbone.

S'étendant sur une période de 10 ans, ce projet couvrira une superficie forestière d'environ 520.000 hectares, répartis sur les différentes régions du pays, avec la plantation de 423 millions de plants, selon les explications fournies.

Dans ce cadre, 300 millions de plants seront destinés au reboisement, 120 millions à la réhabilitation des paysages forestiers, et 3 millions au développement de l'agroforesterie.

Avec un coût total estimé à 150 milliards de DA, ce projet structurant sera concrétisé à travers la mise en oeuvre d'un projet pilote de deux ans, couvrant une superficie à déterminer en accord avec les parties concernées, sur la base d'une étude de faisabilité.

Le projet pilote tend à permettre à toutes les parties concernées d'acquérir l'expertise nécessaire dans ce domaine, de maitriser les mécanismes d'enregistrement, de certification et de génération des crédits carbone, garantissant ainsi les conditions nécessaires à la réussite et à la réalisation du projet selon les normes.

Selon les estimations initiales, le projet préliminaire prévoit la plantation de 41,3 millions de plants sur une superficie totale de 43.000 hectares de couvert végétal diversifié sur plusieurs wilayas.