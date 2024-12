Afrique de l'Ouest: COP 16 à Riyad - Le ministre Nigérien de l'Environnement Abdoulaye Maizama visite le stand du Burkina

En marge de la 16e Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) à Riyad en Arabie Saoudite, le stand du Burkina Faso a reçu la visite du ministre nigérien de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement Abdoulaye Maizama, le lundi 9 décembre 2024.

Les délégations des trois pays (Burkina, Mali et Niger) de l'Alliance des Etats du sahel (AES) présentes à la 16e Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) ont été honorées de la visite du ministre nigérien de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement Abdoulaye Maizama. Le lundi 9 décembre 2024, Abdoulaye Maizama a marqué une halte dans le stand du Faso après celui de son pays et du Mali. Reçu par le point focal du Burkina sur la lutte contre la désertification Lazare Tangnabou, le ministre nigérien a adressé ses mots d'encouragement et de mutualisation des forces.

« Il est important pour nous dans la dynamique de la coopération AES rendre visite à nos collègues du Burkina Faso et du Mali. Nos Etats ont des intérêts communs notamment les acquis du Liptako Gourma, de l'Autorité du bassin du Niger et bien d'autres acquis auxquels nous n'allons pas faire lettre morte. Nous devrons évoluer dans cette dynamique et dans l'intérêt de nos peuples », a déclaré le ministre Abdoulaye Maizama. Il a dit assurer la relève, après le départ de son homologue du Burkina Roger BARO, venu un peu plus tôt. «On est fier de savoir que nos trois pays sont unis et solidaires », s'est-il enorgueilli.

Le point focal du Burkina Lazare Tangnabou a remercié le ministre nigérien pour cet honneur accordé à la délégation burkinabè. « Il nous a encouragés et donné des orientations afin que nous puissions davantage faire prévaloir l'accord politique entre les trois pays de l'AES. Nous avons le même climat, les mêmes problèmes de sécheresse, de dégradation des terres, de gestion rationnelle de nos ressources naturelles et les mêmes défis à relever. Dans cette COP16, nous devons avoir les mêmes enjeux », a affirmé le point focal. Lors des échanges, le ministre nigérien a reçu le maximum d'informations sur l'expérience du Burkina Faso, en matière de lutte contre la désertification.