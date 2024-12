Algérie: Tizi-Ouzou - Coup d'envoi du Salon 'Djurdjura' du livre

Tizi-Ouzou — Le coup d'envoi de la 13e édition du salon "Djurdjura" du livre a été donné mercredi à la maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou par le wali Aboubaker Esseddik Boucetta, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.

Une douzaine de maisons d'édition, 175 auteurs, et cinq revues et clubs scientifiques, prennent part à cette manifestation placée sous le thème "Patrimoine partagé, Histoire et mémoire" et dédiée cette année au professeur, écrivain et journaliste, Mouloud Achour, décédé en 2020, auteur de plusieurs nouvelles et récits.

Les wilayas de Constantine et Ain-Temouchent sont les invitées d'honneur de cette nouvelle édition du Salon "Djudjura" du livre, durant laquelle elles exposeront leur riche patrimoine culturel et littéraire.

Deux expositions, l'une sur les événements du 11 décembre 1960 et l'autre sur la vie et l'oeuvre de Mouloud Achour se tiendront tout au long de cette manifestation qui sera également marquée par des ventes-dédicaces de plusieurs auteurs.

Il est notamment prévu des séances de vente-dédicace avec les auteurs lauréats des prix littéraires, dont le Prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes, le Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi, le Grand Prix Assia Djebar du roman, et le Prix Mohammed Dib.

Des ateliers et des résidences d'écriture et des ateliers de lecture, de contes et de dessins sont également au programme de ce Salon qui se poursuivra jusqu'au 16 du mois de décembre en cours.