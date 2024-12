Gabon: MINVOUL - Plus de 1600 foyers des cantons sud ,sossolo-ntem et canton nord bientot electrifiés

Longtemps privées d'électricité, les populations des canton sud, Sossolo-Ntem et canton nord ont reçu ce dimanche 8 décembre dernier, des mains du Président Exécutif de l'association Ossimane, Olivier Mebiame Assame, au village Ebomane, un groupe électrogène d'une puissance de 650 KVA. Une dotation du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema par ailleurs, Président d'Honneur de ladite association.

C'est une cérémonie qui a vu la présence des confessions religieuses, du Délégué spécial en charge du Conseil départemental Gabriel Yebe Menvie et les populations venues nombreuses des villages environnants.

Apres leur passage, il ya deux mois dans le département du Haut-Ntem (Minvoul), dans le cadre de leurs réunions délocalisées où il était question pour les membres du Bureau exécutif de l'association Ossimane d'expliquer aux populations leur vision et requérir leurs difficultés et leurs besoins.

Parmi les difficultés et besoins retenus, la question de l'électrification en était également au centre. L'association Ossimane étant un relais non institutionnel de la politique du Président de la Transition par ailleurs, Président d'Honneur de ladite association, les doléances ou besoins ont été portés à l'appréciation de ce dernier. Deux mois après, le Président d'honneur d'Ossimane a décidé d'octroyer un groupe électrogène d'une puissance 650KVA devant alimenter le Grand village Ebomane et tous les autres villages environnants partant du canton sud, canton Sossolo Ntem et le canton nord.

Le Président Exécutif d'Ossimane a donc transmis cette dotation aux populations de Minvoul, ce 8 décembre 2024, en présence du Clergé qui a prié pour la longévité de ce matériel et du Délégué spécial du Conseil départemental de Minvoul. Selon Olivier Mebiame, d'ici quelque mois, les installations seront faites dans les villages environnants ainsi que le Grand village Ebomane.

Les populations n'ont pas manqué de remercier le donateur au cours de cette cérémonie de réception du groupe électrogène. « Nous disons un grand merci au Président et lui garantissons notre soutien » a confié un ressortissant du village Evorbile.

Louanges et adorations ont précédé le satisfecit du président du Conseil départemental du Haut Ntem « nous souhaitons que vous, Président Exécutif d'Ossimane, puissiez transmettre au Président d'Honneur, les remerciements des populations du département et rassurer de notre soutien indéfectible à sa politique pour le bien-être des Gabonais en général et des Minvoulois en particulier » a déclaré Gabriel Yebe Menvie.

Notons que la responsabilité de ce groupe électrogène a été conviée au Bureau du Conseil départemental.