Gabon: Invitation à l'atelier de restitution des recommandations du forum mondial de la Jeunesse et opportunités des innovations pour des systèmes agroalimentaires durables

Dans le cadre de la collaboration entre l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le Gouvernement de la République gabonaise, représenté par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et avec l'appui du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques, en concertation avec les représentants de la société civile, les plates-formes des producteurs, les coopératives agricoles et les mutuelles scolaires, nous avons l'honneur de vous inviter à l'Atelier de Restitution des Recommandations du Forum Mondial de la Jeunesse et des Opportunités des Innovations pour les Systèmes Agroalimentaires Durables.

Objectifs de l'Atelier :

Mobiliser la jeunesse gabonaise autour des solutions innovantes pour accélérer la transformation durable des systèmes agroalimentaires grâce à l'adoption des avancées scientifiques et technologiques.

Identifier des opportunités concrètes pour intégrer les innovations agroalimentaires dans le contexte national.

Informations pratiques :

Date : Mercredi, 18 décembre 2024.

Heure : À partir de 8h00

Lieu : Bureau Sous-Régional de la FAO, sis au Pont de Gué-Gué, Libreville.

Votre présence et contribution active seront essentielles pour renforcer les bases d'un avenir agroalimentaire durable au Gabon, en capitalisant sur le rôle clé de la jeunesse et des innovations technologiques.