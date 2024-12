Tunisie: Un conseil ministériel restreint en prévision des vagues de froid et des intempéries

Tunis — Le suivi de la mise en oeuvre des mesures liées aux plans des différents organismes et départements de l'Etat en prévision de la saison d'hiver, des précipitations et d'éventuelles vagues de froid, a été au centre d'un conseil ministériel restreint tenu, mercredi, au Palais de la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

Selon un communiqué de la Présidence du Gouvernement, la réunion a été l'occasion de présenter un plan d'action national sur les préparatifs engagés par les différents ministères en prévision des vagues de froid et des précipitations attendues.

Il a été également question de passer en revue les plans d'action sectoriels, les interventions périodiques et urgentes programmées à cet effet.

Les mesures décrétées lors de cette réunion consistent notamment à augmenter le stock de réserve en bouteilles de gaz liquéfié et à assurer sa bonne distribution ainsi que sa disponibilité dans les différentes régions du pays, notamment dans les régions les plus touchées par les changements climatiques et les plus exposées aux vagues de froid.

Il a également été décidé de renforcer le stock stratégique central et régional des aides conjoncturelles et certaines au profit des familles pauvres et à faible revenu.

Les différents ministères et structures intervenants ont été appelés à coordonner davantage entre eux afin que toutes les capacités nécessaires soient mobilisées pour intervenir rapidement afin d'éliminer les points noirs résultant de l'accumulation d'eau suite aux précipitations, et pour préparer un plan d'évacuation ainsi qu'un modèle unifié de procédures applicable, au besoin, aux différentes interventions possibles.

Il a aussi été décidé lors de cette réunion de revoir à la hausse les fonds alloués dans le cadre du programme national de lutte contre la vague de froid au profit des bénéficiaires de ce programme issus de familles nécessiteuses et à faible revenu résidant notamment dans les hauts plateaux.

Parmi les mesures décrétées figurent également le renforcement du stockage des eaux de ruissellement dans les barrages et les lacs de montagne pour réduire les débits exceptionnels à travers l'entretien et la réhabilitation des lacs de montagne.

Dans ce contexte, il a été également décidé d'examiner la possibilité de construire des lacs de montagne supplémentaires et de valoriser les eaux provenant des ouvrages de protection des villes contre les inondations.

Il a été aussi convenu d'équiper en permanence et au préalable les centres d'hébergement pour accueillir les citoyens touchés par les inondations et de mobiliser un cadre médical et paramédical en prévision de chaque urgence, en coordination avec l'Union régionale de solidarité sociale.

Un hôpital de campagne sera également mis en place en cas de besoin si les conditions météorologiques l'exigent.

Lors de ce conseil, l'accent a été mis sur l'impératif d'approvisionner en électricité les hôpitaux et les centres de santé, tout particulièrement, durant les périodes des changements climatiques ainsi que sur l'entretien régulier de leurs centrales électriques et de leurs générateurs.

Il a été par ailleurs décidé de renforcer les stocks de réserve de médicaments, de fournitures médicales nécessaires, d'oxygène et de carburants dans les établissements de santé au niveau central et régional tout en veillant à apporter un soutien supplémentaire aux hôpitaux dans les zones exposées aux inondations ou à la neige.

S'exprimant lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné l'importance de renforcer la coordination des interventions entre les différentes organismes et services publics vitaux et les comités nationaux et régionaux, à travers le suivi instantané et continu des prévisions météorologiques, en s'appuyant sur le système d'alerte de l'Institut national de météorologie et en mettant à contribution les capacités nécessaires aux niveaux central et régional pour garantir l'efficacité des interventions conjoncturelles et périodiques.

Il a mis l'accent sur la nécessité de veiller à poursuivre les efforts en vue de subvenir aux commodités de base aux familles pauvres et à faible revenu, notamment, dans les régions du Nord-Ouest et du Centre du pays, et ce conformément aux instructions données par le président de la République à cet effet.