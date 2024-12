Congo-Kinshasa: Beni - Plus de 700 ex-otages et rebelles ADF remis à leurs familles en 3 ans

La Fondation américaine BridgeWay a remis, mercredi 11 décembre, plus de 700 ex-otages et rebelles ADF, dont des enfants, à leurs familles dans la région de Beni-Butembo et Lubero (Nord-Kivu), en l'espace de trois ans.

Le responsable de cette structure, Jérémie Sekombi Katondolo a livré ces chiffres lors d'un point de presse co-animé avec l'organisation « Ukweli Défection Comitee », à Beni.

Il a rapporté que ces ex-otages ont été récupérés grâce aux opérations conjointes FARDC-UPDF et les campagnes de sensibilisation sur les messages de reddition.

« Nous avons réinséré exactement 782 ex-combattants et ex-otages confondus. Nous travaillons en soutien aux opérations Shujaa, les opérations conjointes entre les FARDC, l'armée de la République Démocratique du Congo, et l'UPDF, l'armée de l'Ouganda. C'est ainsi qu'en collaboration, nous mettons l'accent sur la réédition et la défection des rendus », a fait savoir Jérémie Sekombi Katondolo.

Il a également précisé qu'un travail préparatoire est mené en amont avec la communauté pour éviter les cas de récidivisme et de recrutement dans les communautés cibles.

Selon le président de de la Fondation Bridgeway, il est essentiel d'assurer une forte sensibilisation afin que ceux qui se rendent aux FARDC soient bien traités, tant par la communauté que par les militaires ou les services spécialisés présents dans ces zones.

Jérémie Sekombi Katondolo a par ailleurs reconnu que beaucoup reste à faire et affirme être satisfait de ce travail accompli, soutenus par les services spécialisés.