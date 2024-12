Congo-Kinshasa: Felix Tshisekedi satisfait des mesures gouvernementales pour lutter contre la vie chère

Le Président de la République, Felix Tshisekedi Tshilombo a affiché, mercredi 11 décembre, une satisfaction des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la vie chère. Devant le Parlement réuni en congrès au Palais du peuple, le Chef de l'État a prononcé un discours sur l'état de la Nation, en abordant les six axes prioritaires de son programme quinquennal.

Et concernant le pouvoir d'achat de la population, Felix Tshisekedi a déclaré : « le jeudi 3 octobre 2024, dans la zone Ouest, le litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990,49 francs congolais, et celui du gasoil de 3 435 à 2 979,73 francs congolais. Ces ajustements représentent une diminution de 10 % sur l'essence et de 13 % sur le gasoil, soit une baisse moyenne d'environ 12 % sur l'ensemble des produits ».

Il a aussi rappelé les mesures prises pour baisser les prix de certains produits alimentaires :

« Pour alléger le fardeau économique qui pèse sur nos concitoyens, sur mes instructions, le gouvernement a suspendu la Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA) et réduit les taux des droits, taxes et redevances sur 8 produits alimentaires de première nécessité ».

Les produits essentiels concernés par les accords de réduction des prix entre le Gouvernement et les importateurs sont : le poisson, le poisson salé, le lait, le sucre, la viande, les cuisses de poulet et le riz. Les principaux importateurs du pays, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), ont signé lundi 9 décembre des accords avec le Gouvernement qui en contrepartie va réduire certains prélèvements fiscaux, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier des prix plus accessibles.