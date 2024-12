Afrique Centrale: Forum régional des pays de la CEEAC sur l'EFTP - Judith Suminwa présente la formation professionnelle comme un pilier majeur de la croissance économique du continent

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé, ce mercredi 11 décembre 2024 à Kinshasa, au lancement du forum régional des pays de la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) portant sur l'enseignement et la formation technique et professionnel (EFTP). Il s'agit d'une rencontre de haut niveau organisée par le Bureau des Pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), en collaboration avec le Ministère National de la Formation Professionnelle.

Ces concertations sont axées sur le thème «L'EFTP face aux défis de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale : Quelles perspectives pour la réalisation de l'Objectif Durable de Développement 8 ».

L'objectif principal de ce forum est de développer une stratégie régionale pour le développement de l'EFTP en Afrique centrale en vue d'améliorer la transmission des compétences, l'employabilité, les programmes pour répondre aux demandes de transitions numériques et vertes ainsi que la mobilité des jeunes au sein des Etats membres de la CEEAC.

Dans son allocution d'ouverture du forum, la Première Ministre a réitéré l'engagement de son Gouvernement à faire de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de la population. Ce qui explique, à en croire la Cheffe du Gouvernement, des réformes ambitieuses initiées par son Gouvernement.

«Conscient des enjeux et du rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de notre Pays, le Gouvernement, sous l'impulsion de la vision définie par le Président de la République, dans son Programme d'Actions 2024- 2028, s'est engagé de manière forte, avec courage et détermination, à renforcer notre système éducatif en faisant de la formation professionnelle, un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Cet engagement pour le développement de notre capital humain est porté par une série de réformes ambitieuses pour la transformation de notre système d'éducation et de formation, en particulier dans le domaine technique et professionnel», a déclaré la Première Ministre.

Par ailleurs, la Patronne de l'Exécutif congolais a exprimé son soutien aux pays de la région et aux partenaires au développement pour avoir fait de cette vision une réalité en mettant en place une stratégie régionale pour l'EFTP, adaptée aux besoins sociaux et à la demande croissante d'une main-d'oeuvre qualifiée dans des secteurs en forte croissance.

Pour le Représentant-pays de l'UNESCO en RDC, Isaias Barreto da Rosa, ce forum revêt une importance cruciale pour la transformation du système éducatif dans les pays de la région et constitue une opportunité pour renforcer les mécanismes de dialogue entre les pays, afin de veiller à ce que la région soit un espace qui s'adapte au changement économique, environnemental, social et culturel.

« (...) Je suis convaincu que ce forum nous permettra de dégager des priorités Stratégiques concrètes pour l'avenir de l'EFTP, et je m'engage à soutenir activement les résultats qui en découleront. C'est donc là le reflet clair de la volonté de la RDC à s'inscrire dans la dynamique régionale de la CEEAC», a déclaré, pour sa part, le Ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila.

Notons que cette rencontre réunit des experts des institutions d'enseignement et de formation (publiques et privées), des institutions du monde économique et des finances, des partenaires au développement, des universitaires, des chercheurs, des entrepreneurs et des politiques pour réfléchir ensemble à la recherche d'approches alternatives et innovantes pour une meilleure prise en compte de la formation professionnelle et qualifiante des jeunes (aussi bien dans le secteur formel que non formel) en Afrique centrale.

Il y a lieu de rappeler que, dans son Programme d'Actions, le Gouvernement Suminwa a fait de la formation professionnelle un levier important pour l'employabilité de la jeunesse. En son pilier 4, il est notamment prévu la construction et le renforcement des centres de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers pour contribuer à l'éradication de la délinquance et au chômage des jeunes.