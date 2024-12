Tunisie: Liaison aérienne, patrimoine et échanges - Pays et Argentine accélèrent leur partenariat

Sofiane Tekaya, ministre du Tourisme, a reçu hier mercredi José María Arbilla, ambassadeur de la République d'Argentine en Tunisie, accompagné de sa délégation, en présence d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Cette rencontre a été l'occasion de discuter des moyens de consolider les relations bilatérales dans les secteurs du tourisme et des industries traditionnelles, tout en explorant les opportunités pour intensifier les flux touristiques entre les deux pays, indique un communiqué rendu public sur la page Facebook du ministère.

Les échanges ont permis d'évoquer le développement de programmes conjoints, l'échange d'expertises, et l'amélioration des liaisons aériennes entre la Tunisie et l'Argentine. Les deux parties ont également envisagé l'organisation d'événements culturels et touristiques communs pour promouvoir le patrimoine riche et diversifié des deux nations. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'une dynamique positive marquant les relations bilatérales et visent à mettre en oeuvre les accords de coopération déjà signés.

Par ailleurs, il a été proposé de renforcer la participation des deux pays aux salons et expositions dédiés au tourisme et aux industries artisanales. Ces rendez-vous offriront des opportunités uniques pour faire connaître les atouts touristiques et artisanaux de chaque pays, tout en facilitant les échanges professionnels et en explorant de nouvelles voies de collaboration.

Sofiane Tekaya a salué la profondeur des relations entre la Tunisie et l'Argentine, en insistant sur l'importance de dynamiser cette coopération et de l'adapter aux ambitions des deux nations. Il a notamment appelé à exploiter les nombreuses opportunités disponibles pour renforcer les échanges bilatéraux.

De son côté, José María Arbilla a souligné la qualité des liens d'amitié qui unissent les deux pays et a réaffirmé l'engagement de l'Argentine à diversifier et intensifier sa coopération avec la Tunisie. Il a également exprimé son souhait de voir les échanges touristiques se développer dans les deux sens, renforçant ainsi les liens entre les deux continents.