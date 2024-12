Congo-Kinshasa: Dans son adresse sur l'état de la Nation, Constitution - Félix Tshisekedi appelle les congolais à une mobilisation nationale !

Devant le Congrès, dans son adresse sur l'état de la Nation, mercredi 11 décembre 2024, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dressé un bilan prometteur et encourageant des actions mises en oeuvre, sous sa vision, à travers les six engagements prioritaires de son second quinquennat, par le Gouvernement, dirigé par la Première Ministre Judith Suminwa.

De la diplomatie à la Justice, en passant par l'éducation, ou encore l'économie, le Chef de l'État s'est félicité, vivement, d'énormes progrès réalisés dans l'optique de promouvoir le bien-être des populations et d'accélérer, significativement, le développement en RD. Congo.

Dans son allocution, le Président Félix Tshisekedi a réitéré sa détermination à doter le pays d'un cadre constitutionnel adapté aux réalités nationales et aux aspirations du peuple. Il a souligné, haut et fort, la nécessité d'engager, désormais, une réflexion profonde et sincère autour de l'actuelle Constitution de la République, promulguée le 18 février 2006, en vue des ajustements nécessaires.

« Pour terminer ce discours sur l'état de notre Nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage retardé, notamment en raison du temps nécessaire pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions, conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie.

Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune: il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle, afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère, pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Je reste convaincu que, malgré les défis, unis, nous pouvons transformer nos potentialités en richesses réelles, nos faiblesses en forces, et notre diversité en un facteur de cohésion.

A tous, je voudrais redire: "Tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas". C'est dans cet esprit que je réaffirme mon engagement indéfectible à servir la République Démocratique du Congo et son peuple », a insisté le Président Félix Tshisekedi, dans son discours solennel.