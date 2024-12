Algérie: Energie - Arkab reçoit une délégation de la société SINOPEC International Energy Investment

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, mercredi, une délégation de la société chinoise SINOPEC International Energy Investment, conduite par son directeur général, XUE Weisong, avec lequel il a examiné les opportunités d'investissement en Algérie, notamment dans le domaine des hydrocarbures et des pétrochimies, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres, intervient "dans le cadre du renforcement des relations stratégiques entre l'Algérie et la Chine dans le domaine de l'énergie", précise la même source.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue l'état des relations de coopération et de partenariat entre les deux groupes SONATRACH et SINOPEC, mettant en avant "leur solidité et leur importance stratégique", lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont discuté "des opportunités d'affaires et des perspectives d'investissement de la société SINOPEC en Algérie, notamment dans l'exploration des hydrocarbures, l'augmentation de la production, l'amélioration des taux de récupération et les industries de pétrochimie et de transformation".

Les discussions ont également porté sur l'exploitation des opportunités offertes dans le cadre des dispositions de la nouvelle loi sur les hydrocarbures et du nouveau cadre juridique relatif à l'investissement en Algérie.

A cette occasion, M. Arkab a insisté sur "l'importance d'élargir la coopération à d'autres domaines de l'industrie pétrolière et gazière", soulignant que "les relations de coopération avec SINOPEC sont un modèle de partenariats constructifs et innovants qui ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses dans les domaines de l'énergie et de l'industrie en Algérie", a conclu le communiqué.