Algérie: Ouverture du Séminaire international sur la transition numérique et son impact sur la gestion des ressources dans les établissements publics de santé

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a présidé, mercredi à l'Ecole supérieure de la sécurité sociale (ESSS-Alger), l'ouverture du Séminaire international sur le thème "la transition numérique des organisations et son impact sur la gestion des ressources dans les établissements publics de santé", a indiqué un communiqué du ministère.

L'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, de la ministre, Haut-commissaire à la numérisation, du président de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle à l'Assemblée populaire nationale (APN), du wali-délégué de la circonscription administrative de Bouzaréah, du président de l'Assemblée populaire de wilaya, ainsi que de cadres du secteur, de présidents d'institutions et d'organismes publics, outre des enseignants, des experts et des cadres de différents ministères.

Dans son allocution à cette occasion, M. Bentaleb a souligné "l'importance de cette rencontre qui coïncide avec le 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960", rappelant les sacrifices du peuple algérien et appelant à demeurer "fidèle au message de Novembre et au serment des Chouhada".

Le ministre a mis en avant le thème choisi pour cette rencontre qui reflète "une prise de conscience de l'évolution effrénée des technologies numériques et de leur impact sur le système de santé publique, étant un des piliers à même de garantir la prospérité des sociétés".

Il a également indiqué que la transformation numérique constitue une "orientation stratégique" pour l'Etat algérien, à laquelle le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde un "intérêt particulier", concrétisé par la création du Haut-commissariat à la numérisation, ainsi que par le suivi permanent, conformément à une vision stratégique que le gouvernement s'emploie à mettre en oeuvre dans tous les secteurs et services".

Le ministre a en outre passé en revue "les réalisations du secteur du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale en matière de numérisation" en évoquant "la mise en place d'une infrastructure numérique intégrée comprenant 12 centres de données et un réseau national, ainsi que le développement de 67 systèmes d'information et de 48 interfaces électroniques, dont 24 dédiées à la coordination avec les différents secteurs, et l'intégration de 86 services électroniques spécifiques au secteur au sein du portail gouvernemental des services publics".

Et d'ajouter qu'il a été procédé également au "développement de 127 services électroniques, dont 87 services qui évitent aux citoyens de se déplacer aux caisses de la sécurité sociale, tout en adoptant des systèmes d'intelligence d'affaires et d'intelligence artificielle pour analyser les données et soutenir la prise de décision, et en renforçant l'interaction numérique à travers différentes plateformes telles que l'espace +El Hanaa+ et la plateforme +Khadamati+ qui offrent une large gamme de services électroniques".

Le ministre a également mis en avant "les principales étapes franchies par le secteur, telles que l'adoption de la deuxième génération de la carte Chifa et de la carte virtuelle destinée aux étudiants universitaires, et la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle pour améliorer les performances, qui se sont principalement traduites par le développement de

34 systèmes (BI) permettant de suivre plus de 1283 indicateurs de performance".

Il a en outre évoqué, dans son allocution, les dépenses de la sécurité sociale dans le cadre du système de conventionnement avec les praticiens de santé privés, faisant état de plus de 303 milliards de DA jusqu'à octobre 2024".

Bentaleb a appelé à "poursuivre l'investissement dans la numérisation, en tant qu'option stratégique à même de renforcer la compétence et d'améliorer la qualité des prestations fournies aux citoyens, se disant confiant que "les conclusions de ce séminaire contribuent à l'appui de la transformation numérique dans le secteur de la santé et à la consolidation du développement durable en Algérie".

A noter que ce séminaire international prévoit, deux jours durant, plusieurs interventions et des ateliers de travail qui présenteront les défis et les opportunités liés à la transformation numérique dans le secteur de la santé publique.

Les impacts de la transformation numérique et les meilleures pratiques dans le domaine sanitaire seront abordés, lors de ce séminaire, par des experts et des spécialistes, outre la participation par visioconférence d'experts internationaux," lit-on dans le communiqué.