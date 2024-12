Afrique: Commerce mondial - Les risques de guerres commerciales font planer l'incertitude sur 2025

Le commerce mondial devrait atteindre un niveau record de près de 33.000 milliards de dollars en 2024, a indiqué jeudi une agence des Nations Unies, relevant toutefois que les risques d'amplification des guerres commerciales combinés aux défis géopolitiques actuels jettent un voile d'incertitude sur les perspectives en 2025.

Selon ONU Commerce et développement, les perspectives commerciales pour 2025 sont assombries par « d'éventuels changements dans la politique des États-Unis », notamment des droits de douane plus importants qui pourraient perturber les chaînes de valeur mondiales et avoir un impact sur les principaux partenaires commerciaux.

Selon l'agence onusienne basée à Genève, les pays les plus exposés aux changements de la politique commerciale américaine sont probablement ceux qui ont d'importants excédents commerciaux avec le pays et des barrières tarifaires plus élevées.

La Chine, l'Inde, l'UE et le Viet Nam parmi les pays les plus exposés

Sur la base des chiffres de 2023 pour le commerce des marchandises, il s'agit notamment de la Chine (environ 280 milliards de dollars d'excédent commercial), de l'Inde (45 milliards de dollars), de l'Union européenne (205 milliards de dollars) et du Viêt Nam (105 milliards de dollars).

D'autres pays ayant des excédents commerciaux, comme le Canada (70 milliards de dollars), le Japon (70 milliards de dollars), le Mexique (150 milliards de dollars) et la République de Corée (50 milliards de dollars), peuvent également être confrontés à certains risques, bien qu'ils imposent des droits de douane relativement moins élevés sur les importations américaines ou qu'ils aient conclu des accords commerciaux avec le pays.

La trajectoire incertaine du dollar américain et les changements de politique macroéconomique aux États-Unis ajoutent aux préoccupations commerciales mondiales. La CNUCED exhorte les pays en développement à adopter des politiques ciblées qui favorisent la diversification du commerce.

« Le commerce reste la pierre angulaire du développement durable », a déclaré Rebeca Grynspan, Secrétaire générale de la CNUCED. « Pour saisir les opportunités en 2025, les économies en développement ont besoin d'un soutien coordonné pour naviguer à travers l'incertitude, réduire les dépendances et renforcer leurs liens avec les marchés mondiaux ».

Hausse de 4% des importations de marchandises aux États-Unis

Le détail du rapport montre que les pays développés ont dépassé les pays en développement dans la croissance du commerce au troisième trimestre. Au troisième trimestre 2024, les économies développées ont mené la croissance du commerce mondial, soutenues par une demande stable et une amélioration de la conjoncture.

Le Japon a enregistré la plus forte croissance trimestrielle des exportations de marchandises (5 %) et la plus forte hausse annuelle des exportations de services (13 %).

Les États-Unis ont vu leurs importations de marchandises augmenter de 4% tant sur le trimestre que sur l'année, les exportations augmentant de 2% sur l'année et de 1% sur le trimestre.

L'Union européenne a maintenu une croissance robuste dans le commerce des services, les importations et les exportations devant rester positives pour l'année.

Hausse des importations de services en Chine

En revanche, les régions en développement ont connu des difficultés au cours de la même période. Les importations ont baissé de 1 % au cours du trimestre, tandis que les exportations n'ont augmenté que de 1 %. Toutefois, les échanges des pays en développement sont restés positifs sur une base annuelle, avec une croissance d'environ 3 %.

En Chine, les importations de biens ont diminué de 1 % au cours du trimestre et les exportations de biens ont baissé de 2 %, tandis que les importations de services ont diminué de 1 % au cours du trimestre. Toutefois, les exportations de services ont continué de croître, augmentant de 9 % sur le trimestre et de 9 % sur l'année, tandis que les importations de services ont augmenté de 17 % sur l'année.

Vers un pic record du commerce mondial

Plus globalement, le commerce mondial devrait atteindre un niveau record de près de 33.000 milliards de dollars en 2024, avec une augmentation de 1.000 milliards de dollars due en grande partie à une hausse de 7 % du commerce des services. Le commerce mondial croît de 3,3 % en 2024, sous l'effet d'une hausse de 7 % du commerce des services.

Les économies développées ont tiré la croissance du troisième trimestre, la stabilité de la demande ayant entraîné une hausse de 3 % des importations et de 2 % des exportations.

En revanche, les économies en développement sont confrontées à un ralentissement de la croissance des échanges. Traditionnellement de puissants moteurs du commerce mondial, les pays en développement ont été confrontés à des vents contraires en 2024, avec une contraction des importations de 1 % et une baisse du commerce Sud-Sud de la même ampleur au troisième trimestre.

Malgré ces défis, les économies en développement ont encore la possibilité de tirer parti des secteurs à forte croissance. Le commerce des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'habillement ont fait un bond, avec des augmentations de 13 % et 14 %, respectivement, au troisième trimestre 2024. Cette croissance souligne le potentiel de diversification et d'entrée dans les industries à valeur ajoutée. La stabilité des prévisions de croissance mondiale et la baisse de l'inflation offrent également la possibilité de renforcer la résilience de l'économie en 2025.