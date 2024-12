Maroc: Sala Al Jadida - Signature de plusieurs conventions de partenariat pour promouvoir les droits de l'Homme

Sala Al Jadida — Plusieurs conventions de partenariat pour promouvoir les droits de l'Homme ont été paraphées, mercredi à Sala Al Jadida, entre la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme, des départements gouvernementaux et des instances professionnelles à l'occasion d'une réunion en commémoration de la Journée internationale des droits de l'Homme.

Ainsi, une convention cadre de partenariat entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et la Délégation interministérielle aux Droits de l'Homme a été paraphée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi et le président délégué du CSPJ, Mohamed Abdennabaoui.

Cette convention vise à définir des mécanismes de coopération et de partenariat dans des domaines d'intérêt commun et à renforcer la coopération dans le domaine de la justice pénale et des droits de l'Homme.

Quant à la convention cadre de partenariat paraphé par le ministre de l'inclusion Économique, de la Petite Entreprise et de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri et la Délégation Interministérielle aux Droits de l'Homme, elle vise à développer la coopération dans des domaines d'intérêt commun liés au renforcement des droits économiques et sociaux et à la diffusion de la culture des droits de l'Homme auprès des inspecteurs et inspectrices du travail et au niveau des lieux de travail.

La convention cadre de partenariat paraphée par le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui et la Délégation Interministérielle aux Droits de l'Homme vise, quant à elle, à développer la coopération dans des domaines d'intérêt commun liés au renforcement des droits de l'Homme dans les politiques, programmes et projets liés à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ainsi qu'à consolider les connaissances sur les droits de l'Homme et à diffuser la culture des droits de l'Homme en milieu universitaire.

S'agissant de la convention de partenariat cadre paraphée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et la Délégation interministérielle aux Droits de l'Homme, elle vise à développer la coopération dans les domaines d'intérêt commun liés au renforcement des droits de l'Homme dans les politiques, programmes et projets liés aux questions de la jeunesse, de la culture et de la communication et à la diffusion de la culture des droits de l'Homme auprès des jeunes, des foyers féminins, des centres de protection de l'enfance et des instituts de formation.

Il a été procédé aussi à la signature d'un Plan d'action (2025-2027) entre la Délégation interministérielle aux Droits de l'Homme et l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes au Maroc ONU-FEMMES Maroc.

Ce Plan d'action vise à apporter l'appui et l'accompagnement pour l'intégration de l'approche genre dans les programmes et activités de la délégation interministérielle, la réalisation de l'analyse genre et la mise en oeuvre de sa feuille de route, ainsi que l'organisation conjointe de rencontres, de séminaires et de missions d'études.