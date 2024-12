Algérie: Khenchela - 'En plein coeur', un nouveau court-métrage projeté en avant-première à la maison de la culture Ali-Souaihi

Khenchela — Un nouveau court-métrage intitulé "En plein coeur" a été projeté en avant-première, mercredi, à la maison de la culture Ali-Souaihi de Khenchela, à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.

Produit par la maison de la culture Ali-Souaihi, cette oeuvre de 31 minutes, réalisée par Lotfi Farhati et coécrite par Samia Bougandoura, et qui met en vedette Djamel Badaoui, Fayçal Djeghlal, Zinedine Saidi et les petits Louay et Wael Farhati, raconte l'histoire d'un groupe d'artistes de théâtre qui ont l'occasion de jouer dans un film dédié à la cause palestinienne et de communiquer au monde la souffrance de ce pays occupé et meurtri.

Lotfi Farhati, scénariste et réalisateur du film, a déclaré à l'APS que le message qu'il voulait transmettre à travers cette production cinématographique, présentée pour la première fois au public, consiste à démontrer qu'un artiste de théâtre peut aussi, à travers le 7ème art, délivrer un message et contribuer à l'internationalisation des causes des peuples opprimés.

Il a ajouté que "En plein coeur", qui participera aux différents concours et festivals organisés annuellement, sera bientôt projeté dans les différentes communes de la wilaya de Khenchela puis, dans un deuxième temps, dans des salles de cinéma et maisons de la culture de tout le pays.