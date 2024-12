Congo-Kinshasa: Etats généraux du Portefeuille - Poursuite harmonieuse des travaux sous la vigilance de Jean-Lucien Bussa !

Lancés par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en date du 9 décembre 2024, les états généraux du Portefeuille se poursuivent sur bonne note au Centre financier de Kinshasa. Les participants marquent ces assises par leurs contributions à la fois pertinentes et stratégiques pour activer une véritable relance des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Pour la journée du mardi 10 décembre, les échanges en panels ont été enrichis avec l'intervention de M. Ludovic Ngatse, Ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille du Congo Brazzaville, qui a fait le déplacement de Kinshasa en vue de partager son expérience et celle de son pays dans la gouvernance des entreprises de l'Etat.

« J'ai pris part ce 10 Décembre 2024, aux travaux des Etats Généraux des Entreprises du Portefeuille de l'État de la République Démocratique du Congo (RDC). A cette occasion, j'ai animé un panel dans lequel j'ai eu l'opportunité d'exposer sur l'expérience de la République du Congo (Brazzaville) en matière de gestion du portefeuille de l'Etat : gouvernance et financement. C'était l'occasion pour moi de mettre en avant plusieurs avancées du notre cadre de gestion des entreprises publiques, notamment la politique de distribution des dividendes des entreprises du portefeuille publiques de notre pays, conçue pour participer à la stratégie de diversification et de maximisation des ressources hors pétrole dans le budget de l'Etat.

C'était également l'occasion de dresser les grandes lignes du nouveau projet de loi sur les entreprises publiques, qui met l'accent sur les problématiques de gouvernance, transparence, recevabilité et responsabilité, en droite ligne avec le vaste chantier de gestion axée sur les résultats que nous menons dans le cadre du budget programme. Ce fut un échange riche où chaque partie a pu tirer profit de l'expérience et des conseils des autres, pour une gestion optimale de nos entreprises publiques respectives », a affirmé le Ministre Ludovic Ngatse, au terme de son passage aux travaux du Centre financier.

Convié au rendez-vous, par l'organisateur, Damien Mama, Représentant Résident du PNUD en RDC, a eu le privilège de prendre la parole. Il est intervenu comme Keynote speaker lors d'un panel sur la gouvernance des entreprises du Portefeuille de l'Etat. Il a formulé des recommandations claires pour améliorer la gouvernance de ces entreprises dans le but d'en faire un moteur de développement économique en RDC.

« Mon message : pour sauver ces entreprises et les transformer en moteurs de développement économique, il est impératif de respecter les règles et les standards de gestion d'entreprise. À cet effet, il est nécessaire de placer les compétences qu'il faut là où il le faut, éviter les interférences politiques, mettre à niveau les systèmes de gestion pour les aligner sur les meilleures pratiques. C'est seulement ainsi que ces entreprises pourront réaliser leur plein potentiel et contribuer à l'essor du Géant, la RDC », a souligné le Représentant Résident du PNUD.

Lors de la même journée des travaux en panels, plusieurs autres experts se sont succédé à la tribune. C'est notamment le Professeur Eberande Kolongele, qui a parlé de l'importance de réduire les tensions entre Directeurs Généraux et leurs adjoints par la standardisation des textes. Alex N'kusu Ndongala, Secrétaire Exécutif du Copirep, s'est exprimé également à cet exercice. Il a souligné des réformes majeures à mettre en oeuvre pour moderniser et viabiliser ce secteur, suivant la vision du Président Félix Tshisekedi. Les états généraux du Portefeuille vont se clôturer le 14 décembre 2024. Les travaux se tiennent sous le thème : « Faire des Entreprises du Portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social en RDC ».

Dans son discours solennel sur l'Etat de la Nation, le Chef de l'Etat a exprimé son engagement à accompagner les recommandations qui sortiront de ces assises pour leur mise en oeuvre effective.