Congo-Kinshasa: Protection de l'environnement, Tshopo - Le Royaume-Uni octroie plus de 10 millions de dollars pour un projet à Yangambi

La réserve de Yangambi dans la province de la Tshopo peut espérer revivre, grâce au financement de plus de 10 millions d'euros du Gouvernement Britannique, dans le cadre du nouveau programme d'action pour les forêts du Bassin du Congo. Cette annonce d'investissement est intervenue pendant la foire scientifique, organisée dernièrement par l'ambassade du Royaume-Uni en RDC, en collaboration avec quelques universités nationales et internationales.

Touché par cet acte d'engagement en faveur de la restauration du climat, le Chef du projet de Yangambi, le Prof Paolo Cerutti s'est dit encouragé dans la lutte qu'il mène depuis un long moment.

"L'un des principes fondamentaux de l'approche paysagère est l'encouragement à long terme avec les communautés locales et les institutions où les activités sont menées. Dans notre travail, c'est une condition nécessaire pour obtenir des résultats durables. Cependant, cela nécessite un changement dans la manière dont les partenaires financiers conçoivent leur soutien à des solutions durables, ciblées mais suffisamment agiles pour s'adapter et soutenir des théories du changement en constante évolution. Nous sommes extrêmement heureux que le Gouvernement Britannique ait adopté ce mode d'engagement novateur dans le paysage de Yangambi, et qu'il ait décidé de partager et de s'engager avec nous dans ce long voyage", a déclaré avec satisfaction le Chef du projet Yangambi, le Professeur Paolo Cerutti.

Cet investissement important du Royaume-Uni vient rencontrer le défi lancé par la Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaïba, quant à la création du couloir vert, qui vise à renforcer la couverture de forêts et des aires protégées en République Démocratique du Congo à partir de la zone du Grand Kivu vers l'Ouest, en sa qualité de pays-solution face aux enjeux climatiques.

Avec sa superficie d'environ 1,5 million d'hectares dans la province de la Tshopo, Yangambi est un immense espace abritant plus de 2 millions d'habitants essentiellement cultivateurs en raison de la richesse de ses terres arables, mais également caractérisé par une réserve de biosphère, des forêts hors-paires, qui conduisent les communautés locales à transformer leur habitation en concession agro-forestière, d'étangs piscicoles, des pépinières d'arbres et de plantations, testant de nouvelles méthodes agro écologiques, en y plantant des arbres à croissance rapide et indigènes.

Grâce à ce financement au coeur de l'innovation forestière, les activités de recherche climatique, de restauration et d'agriculture peuvent être menées dans le but de soutenir la main d'oeuvre locale et résoudre la crise climatique à travers les vaillants héros communautaires mieux placé pour atteindre des solutions durables à l'environnement mondial.