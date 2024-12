Congo-Kinshasa: PNUD - Ahunna Eziakonwa en visite officielle de cinq jours au pays

Le mardi 11 décembre dans la journée, Mme Ahunna Eziakonwa, Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies, Administratrice Adjointe et Directrice régionale pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), est arrivée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Accueillie chaleureusement par le personnel du PNUD en RDC, elle entame une visite de cinq jours, durant laquelle elle va rencontrer divers partenaires nationaux et internationaux et effectuera des visites de terrain.

Cette visite, qui va du 11 au 15 décembre, est la troisième de Mme Eziakonwa en RDC et souligne l'importance stratégique que le PNUD accorde à son partenariat avec le pays. Selon un communiqué du PNUD, cette mission vise à renforcer les initiatives conjointes pour accélérer les réformes dans plusieurs domaines clés notamment : la gouvernance et justice, la consolidation de l'autorité de l'Etat, la lutte contre l'impunité, l'amélioration de la planification et de la responsabilité et les réformes électorales.

Elle effectuera des visites de projets sur le terrain, en mettant l'accent sur le Programme de Développement Local-145 Territoires (PDL-145T). Ce programme, financé par le Gouvernement congolais, vise à transformer les communautés rurales en améliorant l'accès aux services de base et en renforçant la résilience économique.

Egalement, elle va évaluer les progrès réalisés par ce programme onusien dans la promotion du développement humain en RDC, un aspect crucial pour le soutien aux efforts de développement du pays.

Par ailleurs, une série de rencontres est prévue avec les autorités gouvernementales, les partenaires au développement, le secteur privé ainsi que les femmes et les jeunes.

La visite de Mme Eziakonwa est perçue comme un moment clé pour discuter des défis et des opportunités auxquels la RDC fait face, en particulier dans le contexte de la mise en oeuvre des objectifs de développement durable. En outre, elle va permettre de renforcer les liens entre le PNUD et les autorités congolaises, ainsi que d'autres acteurs de la communauté internationale.

Cette mission s'inscrit dans une dynamique de soutien continu du PNUD aux efforts de développement en RDC, en mettant l'accent sur la nécessité d'une coopération étroite pour atteindre des résultats tangibles dans les domaines mentionnés.