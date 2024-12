Congo-Brazzaville: Concours de plaidoyer et d'éloquence - Génial Nianga remporte la 10e édition

Organisée par la délégation de l'Union européenne en République du Congo (UE-Congo), en partenariat avec l'ambassade de France, la demi-finale et la finale de la 10e édition du concours de plaidoyer et d'éloquence se sont tenues simultanément, le 11 décembre, au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Au terme de la compétition, Génial Nianga Moanziby a décroché le sacre tant convoité.

Au total dix étudiants de différentes universités de Brazzaville et de Pointe-Noire se sont affrontés lors du concours de plaidoyer et d'éloquence 2024 sur le thème d'humanisme et de droit humain. En présence de plusieurs autorités et étudiants, chaque candidat, coaché en amont et introduit par un parrain lauréat d'une précédente édition, a fait valoir son talent et surtout fait entendre sa voix en vue de faire retentir l'écho de son combat en lien avec la thématique au coeur de cette année.

La demi-finale a permis au public d'écouter les plaidoyers de l'ensemble des candidats inspirés d'une citation de Gabriel Garcia Marquez : « J'ai appris qu'un homme n'a le droit d'en regarder un autre de haut que pour l'aider à se lever ». Au terme de ce premier round, cinq candidats se sont distingués pour la finale et ont été soumis par le jury à un autre plaidoyer sur le sens de l'engagement et les actions concrètes de changement à travers des exemples palpables de jeunes se basant sur cette réplique du film Rio ne répond plus : « Changer le monde, transformer le monde, vous êtes bien sympathiques mais faudrait déjà vous levez le matin. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais le monde, il vous attend pas, le monde il bouge et il bouge vite ... ».

Fasciné par les différentes interventions, le jury, présidé par l'activiste environnementale Paule Sarah Nguié, n'a pas eu la tâche facile pour délibérer les résultats de ce concours. « Nous avons été touchés et nous avons eu du mal. Ceux qui n'ont pas été retenus n'ont pas démérité », a indiqué Paule Sarah tout en soulignant que les critères de victoire se basaient, entre autres, sur la compréhension de la problématique, la cohérence, la capacité à convaincre, le charisme, la gestion du temps, du stress, etc.

Grâce à sa voix imposante, ses propos évocateurs et son appel à l'action pour le changement, Ever Genial Nianga Moanziby a été désigné à l'unanimité par le jury lauréat de cette 10e édition du concours de plaidoyer et d'éloquence. En plus des prix habituels comme un ordinateur portable, des ouvrages, un smartphone que Génial a reçus, lui et sa coach-marraine Victoire Bimbou, prix de l'éloquence en 2022, remportent une bourse de mobilité pour une formation en 2025, prix spécial offert par l'ambassade de France au Congo.

« Je suis plus que fier de moi. Je ne savais pas que je devais être lauréat. Mais j'ai juste cru en moi et j'ai travaillé. A travers mon plaidoyer, j'invite la jeunesse à avoir et à porter ses propres projets. Si on ne nous tend pas la main, ramenons notre chaise ou fabriquons-en. Mais ne restons pas sans agir », a confié Génial Nianga.

Pour sa voix séduisante et sa prestation captivante, Nour Kissambou, 21 ans, étudiante en master 1 droit public, a remporté le prix de l'éloquence, recevant par la même occasion un ordinateur en plus de livres. Les huits autres participants ont de même réceptionné des ouvrages et sacs à dos contenant des gadgets. Pour la toute première fois, le concours de plaidoyer et d'éloquence a décerné un Prix coup de coeur du jury à Aminata Diaby, 18 ans, étudiante en première année d'économie, qui a terminé deuxième en finale. Aussi, les anciens lauréats de ce concours qui ont aidé les candidats dans leur préparation ont reçu des présents.

Pour l'ambassadrice de l'UE-Congo; Anne Marchal, le concours de plaidoyer et d'éloquence illustre avec pertinence combien il est nécessaire d'être à l'écoute de la jeunesse et de lui donner le siège auquel il a naturellement droit, notamment à la table de consultation et de la prise de décision. « Au-delà de la compétition et de l'art oratoire, il s'agit de s'engager avec les jeunes sur la question des droits humains dans toute leur universalité.

Des droits de l'enfant à la lutte contre les violences à l'égard des femmes, en passant par l'assertion des personnes avec handicap, à la lutte contre la corruption, la désinformation, en passant par les droits des personnes en détention, le droit à vivre dans un environnement sain, le droit à l'éducation », a-t-elle souligné.