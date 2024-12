Congo-Brazzaville: Distinction - Nathalie Pembe Bumba reçoit le Prix d'excellence

Le Prix d'excellence a été décerné à la présidente de l'association Regard d'Afrique, Nathalie Pembe Bumba, par "l'association Jeunesse 242", à l'occasion de la deuxième édition du Prix d'excellence OV, organisée par ladite association en partenariat avec Mwana Mboka 242.

Le trophée décerné à la présidente de l'association Regard d'Afrique est une marque de reconnaissance de l'engagement exceptionnel de Nathalie Pembe Bumba dans les domaines de l'éducation et de la santé. C'est un prix qui met en lumière une femme visionnaire dont les actions impactent positivement la société congolaise. En effet, à la tête de l'association Regard d'Afrique, une association qui regorge en son sein une école comptant plus de quatre-cent-cinquante élèves, et un centre d'accueil pour les filles, ainsi qu'une maison d'arts, Nathalie Pembe Bumba a su placer l'éducation au coeur de sa mission. Regard d'Afrique oeuvre donc pour la promotion de l'éducation, en priorité dans les milieux défavorisés.

Les jeunes filles orphelines sont, quant à elles, accueillies, logées et scolarisées grâce à cette même association et y resteront jusqu'à leurs âges majeurs. Pour la présidente de l'association Regard d'Afrique, l'éducation est un levier essentiel pour le développement et l'épanouissement des générations futures. Ainsi donc, par cette distinction, "l'association Jeunesse 242" salue le dévouement de Nathalie Pembe Bumba à bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse congolaise.

Pilier de la lutte contre le cancer du sein

En parallèle de son engagement pour l'éducation, la présidente de l'association Regard d'Afrique se distingue aussi dans la lutte contre le cancer du sein. C'est un combat qu'elle mène avec détermination depuis deux ans. A titre d'illustration, lors de la campagne "Octobre Rose" de cette année, elle a marqué de nouveau les esprits en faisant un don significatif au Centre de santé universitaire de Brazzaville pour l'acquisition d'un appareil médical de pointe, ainsi que des médicaments, et la réhabilitation du service d'oncologie afin d'améliorer les conditions de prise en charge des patientes.

Ce geste, à la fois généreux et visionnaire, montre bien combien elle se soucie d'alléger les souffrances des malades et de renforcer le système de santé. L'association Jeunesse 242 a tenu compte de toutes ces oeuvres philanthropiques afin de lui décerner ce Prix d'excellence. Ce trophée de mérite symbolise, par conséquent, la reconnaissance d'une femme inspirante qui, par son altruisme et son leadership, contribue à transformer des vies, car le service à autrui reste l'une des plus grandes formes de mérite.

Il sied toutefois de noter que le Prix d'excellence décerné à la présidente de l'association Regard d'Afrique est un appel à tous pour soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité de vie des Congolais, qu'il s'agisse d'éducation ou de santé. Cette distinction rend donc hommage à une femme dont les actions parlent d'elles-mêmes et tracent un chemin d'espoir et d'humanité. « Le progrès collectif commence par l'engagement individuel. Chacun peut être un acteur du changement », soutient l'heureuse récipiendaire, Nathalie Pembe Bumba.

Signalons que d'autres personnalités ont été également récompensées, à l'instar du ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé ; du député de la troisième circonscription de Makelékelé, Léonce Alban Kaky ; de la directrice des programmes à Télé Congo, Aline France Etokabeka.