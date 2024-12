Afrique: Coupe du monde - La FIFA confirme les pays hôtes de 2030 et 2034

La Fédération internationale de football association (Fifa) a confirmé, le 11 décembre, au cours de son congrès l'attribution de la Coupe du monde 2030 à l'Espagne au Maroc et au Portugal, validant également l'Arabie saoudite comme pays hôte de l'édition d'après, c'est-à-dire 2034.

Il n'y a pas eu d'effets surprises lors de ce congrès, puisque chaque candidature était restée seule en lice. Les candidatures de l'Espagne-Maroc et Portugal pour 2030 et celle de l'Arabie saoudite 2034 ont été validées par acclamation générale. Ce sont, selon la Fifa, « le résultat de procédures de candidature approfondies lancées en octobre 2023 après que le Conseil de la FIFA a proposé, à l'unanimité et avec le soutien des confédérations, une formule s'appuyant sur la volonté de garantir une certaine harmonie et une rotation équitable entre les confédérations dans le cycle d'organisation de la compétition. »

« Dans notre monde divisé, où personne ne semble pouvoir se mettre d'accord sur quoi que ce soit, le fait de pouvoir convenir ensemble d'une telle décision est clairement un formidable message d'unité et de positivité. Nous avons besoin de tels messages aujourd'hui », a déclaré Gianni Infantino, le président de la Fifa. « La Coupe du monde est unique. Elle est un catalyseur unique de progrès social et d'unité, car ces compétitions - 2030 et ses festivités, ainsi que 2034 - ont pour but d'unir et non de diviser. Bien entendu, ce sont des compétitions pour discuter, débattre et agir. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui est un jour d'unité et de célébration », a-t-il ajouté.

Le monde du football est désormais fixé sur les lieux des prochains mondiaux. Le Maroc va devenir le deuxième pays africain à organiser la Coupe du monde après l'Afrique du Sud en 2010. Trois continents (Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud), six pays (Argentine, Espagne, Maroc, Paraguay, Portugal et Uruguay) accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu du centenaire. C'est inédit. L'Amérique du Sud n'est pas organisatrice, mais elle s'associe à la fête pour donner à 2030 un caractère particulier.

La compétition coïncide avec le centenaire de cette fête du football planétaire créée en 1930 en Uruguay. Pour célébrer de manière la plus appropriée le centenaire de la Coupe du monde de la Fifa, dont la première édition s'est déroulée en Uruguay en 1930, un accord entre les confédérations européenne, africaine et sud-américaine prévoit également que trois rencontres aient lieu à Montevideo, en Uruguay, à Buenos Aires, en Argentine, et à Asuncion, au Paraguay. Le premier de ces trois matches se jouera dans le mythique stade Estàdio Centenàrio de Montevideo où tout a commencé.

L'Arabie saoudite est l'hôte de 2034. Le royaume était le seul candidat après que l'Australie, l'Indonésie et la Chine ont renoncé à se présenter au vu de la procédure express. La compétition devrait avoir lieu en hiver et non en été comme lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Par le sport, l'Arabie saoudite cherche à améliorer son image à l'international. L'attribution de cette compétition dans le pays voisin du Qatar est aujourd'hui au coeur de plusieurs polémiques, souligne t-on. Plusieurs médias pointent du doigt l'Arabie saoudite pour les différents manquements aux droits humains. Le pays nie les accusations de violations des droits de l'homme et affirme qu'il protège sa sécurité nationale à travers ses lois.