Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le haut commandement statue sur son bilan annuel

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division, Guy Blanchard Okoï, a lancé, le 12 décembre, à Brazzaville les travaux de la conférence d'évaluation des activités majeures réalisées en 2024.

La réunion annuelle de trois jours regroupe les commandants organiques centraux et les commandants des zones militaires de défense, ainsi que les directeurs de l'état-major. Elle a pour objectifs de faire le bilan des activités des FAC de l'année 2024 et de jeter les bases des axes prioritaires de l'année prochaine. Il s'agit donc, pendant la rencontre, d'établir un bilan par domaine d'activités majeures ; d'avoir un dialogue de commandement qui impliquera d'une part le chef d'état-major général des FAC et les commandants organiques, et d'autre part le chef d'état-major général des FAC et les commandants de zones militaires de défense; de proposer des axes prioritaires et des orientations initiales de programmation de l'année 2025.

Cette conférence favorisera en outre les échanges entre le chef d'état-major général des FAC et ses grands subordonnés. Ils travailleront prioritairement sur ce qui a pu être constaté comme contre-performance, pour qu'au niveau de chaque commandant organique et commandant de zone qu'on puisse étudier les modalités d'amélioration de la performance.

Dans son mot d'ouverture, Guy Blanchard Okoï a rappelé aux conférenciers qu'en début de l'année, ils s'étaient retrouvés en conférence de planification des activités annuelles des FAC. « Aujourd'hui, nous amorçons cette phase d'évaluation qui devrait se comprendre aussi comme la capacité pour un commandant à s'assurer que ses hommes ont bien exécuté et mesuré l'écart entre les intentions et la réalité. Cela suppose que nous ne devons pas avoir peur d'évaluer notre action ; avoir le courage de rendre compte des succès et des échecs, d'en déterminer les raisons, puis de proposer les solutions pour y remédier, et ensuite aller avec détermination de l'avant », a-t-il révélé.

Pour autant, a dit Guy Blanchard Okoï, nos performances ont été relevées et les faiblesses, qui sont tout autant de points perfectibles. C'est tout le sens que nous donnons à la présente conférence d'évaluation en adéquation avec les propos du président de la République, chef de l'Etat, chef suprême des armées, lors du réveillon d'armes 2023 que le ministre de la Défense nationale a destiné en objectifs dans sa circulaire n°0022/MDL/4 du 16 janvier 2024, dont l'appropriation et la diffusion ont été le fil conducteur desdits travaux de cette conférence. « Je vous invite tous à donner le nécessaire à ses travaux, pour que durant les trois jours que nous passerons ensemble dans ses lieux naisse une vision claire et utile des objectifs à atteindre pour l'année 2025 », a-t-il ajouté.

Notons que la conférence d'évaluation des activités majeures des FAC est un forum annuel au cours duquel le commandement échange avec les autorités territoriales pour jauger les réalités du terrain, redéfinir les ordres et surtout harmoniser les méthodes de travail.