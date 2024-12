Maroc: 10ème Forum 'EMSI Entreprises' - L'étape de Casablanca, un tremplin pour l'avenir des jeunes talents

Casablanca — Après une première escale réussie à Rabat, le 10ème Forum EMSI (École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur) Entreprises a fait escale à Casablanca, réunissant étudiants, jeunes diplômés et entreprises partenaires autour du thème "Horizon 2030 : métiers et compétences face aux défis technologiques et environnementaux".

Ce forum, désormais incontournable, constitue une plateforme stratégique favorisant l'échange entre les talents formés par l'EMSI et les recruteurs, tout en mettant en lumière les défis du marché de l'emploi et les opportunités qu'il offre, indique un communiqué de l'EMSI.

Une journée au service de l'avenir professionnel

La journée a débuté par les mots d'ouverture de M. Mohammed Essaidi, Directeur Général du groupe EMSI, et des sponsors Diamond. Elle a ensuite été marquée par la signature de partenariats stratégiques avec des entreprises de renom, consolidant ainsi les liens entre l'EMSI et le secteur professionnel.

Les participants ont tiré parti de la présence des entreprises pour échanger directement avec leurs représentants et découvrir les opportunités professionnelles proposées. Ces espaces interactifs ont favorisé des échanges constructifs entre recruteurs et candidats, tout en mettant en avant les nombreuses opportunités de stages et d'emplois proposées.

Les sessions de recrutement, qui ont constitué le cœur de cette journée, ont vu de nombreux candidats passer des entretiens avec des recruteurs issus de divers secteurs. Ces rencontres ont permis de mettre en avant les compétences des talents de l'EMSI et de répondre aux besoins immédiats des entreprises.

Un moment fort de cette étape a été la table ronde consacrée au thème "Horizon 2030 : métiers et compétences face aux défis technologiques et environnementaux", réunissant experts et professionnels pour débattre des transformations du marché de l'emploi et des compétences stratégiques nécessaires pour relever les défis actuels de notre pays.

Retour sur le succès de l'étape de Rabat

La première étape de cette 10ème édition, tenue le 21 novembre 2024 à Rabat, a connu une forte affluence et un bilan remarquable. Plus de 4.200 visiteurs ont participé à l'événement, avec la présence de 80 entreprises représentant des secteurs variés.

Sept partenariats stratégiques ont été signés avec des entreprises prestigieuses. Ce succès témoigne de l'attractivité croissante du Forum EMSI Entreprises, tant pour les candidats que pour les recruteurs.

Le Forum EMSI Entreprises poursuivra son parcours à travers le Maroc avec des escales prévues dans deux autres villes stratégiques. il s'agit de Marrakech (21 décembre 2024) et de Tanger (17 janvier 2025).

Ces étapes, tout comme celles de Rabat et Casablanca, traduisent l'engagement de l'EMSI à offrir aux jeunes talents des passerelles concrètes vers le marché de l'emploi et à renforcer les synergies avec ses partenaires économiques.

Fondée en 1986 et reconnue par l'État, l'EMSI est la première école d'ingénieurs privée au Maroc, et est membre de Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé.

Forte de 38 ans d'expérience, l'EMSI compte aujourd'hui 18 campus dans cinq villes du Royaume (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès), forme environ 14.500 étudiants en ingénierie et dispose d'un réseau de plus de 20.000 lauréats en poste au Maroc et à l'international.

L'EMSI propose six cursus de formation en ingénierie ("Ingénierie Informatique et Réseaux", "Ingénierie Automatismes et Informatique Industrielle", "Génie Civil, Bâtiments et Travaux Publics", "Génie Financier", "Génie Industriel" et "Génie Electrique et Systèmes Intelligents").