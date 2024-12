Gabon: Espagne/4ème Forum Mondial contre le Racisme et la Discrimination - Paul-Marie Gondjout porte la voix du pays à Barcelone

Du 10 au 11 décembre 2024, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout, prend part aux réunions préparatoires du 4è Forum Mondial contre le Racisme et la Discrimination qui se tient à Barcelone en Espagne, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco).

Lors des assises du 4è Forum mondial contre le racisme et la discrimination de Barcelone, en Espagne. Le Membre du gouvernement de la Transition, a tenu à partager les meilleures pratiques implémentées dans le domaine de la lutte contre lesdits phénomènes en République gabonaise aux parties prenantes.

Occasion donnée au Ministre gabonais de la Justice de présenter le programme "Gabon Égalité". Une stratégie nationale ambitieuse, qui vise à "faire du Gabon, un pays modèle en matière d'égalité femmes-hommes », en promouvant les droits des femmes et en travaillant à la réduction des disparités par l'entremise des bonnes pratiques nationales en matière de lutte contre les discriminations, a-t-il précisé d'entrée de jeu.

Il s'agit d'un exemple concret d'action gouvernementale pour un développement plus juste et inclusif relevé par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux aux personnalités présentes du 10 au 11 décembre 2024 au 4ème Forum mondial contre le Racisme et la Discrimination qui se tient en Espagne.

Revenant sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du racisme et de la discrimination. Il a insisté, dans son mot de circonstance, sur le rôle des inégalités et les disparités de revenus.

Le manque de ressources financières et les inégalités économiques constituent un terreau fertile pour la discrimination", a-t-il rappelé non sans appeler à une action internationale concertée pour une meilleure redistribution des richesses et un accès équitable aux opportunités.

Le Ministre gabonais de la Justice a également pris une part active au 2è panel ministériel sur la collaboration intersectorielle et les stratégies pour un changement systémique. Un panel hautement élevé et au cours duquel il a partagé à ses homologues la vision du Gabon concernant les enjeux majeurs sur la collaboration intersectorielle et les stratégies pour un changement systémique.

Pour rappel, l'édition 2024 vise à renforcer les engagements, en s'appuyant sur l'avancement des éditions précédentes. Elle débouchera sur l'émergence d'une "Alliance mondiale contre le racisme et les discriminations", pour promouvoir une approche collaborative afin de mettre en oeuvre des actions concrètes et durables.

Ministère de la Justice, Garde des Sceaux,

chargé des Droits de l'Homme et de l'Egalité des Genres