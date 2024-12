Afrique: Le Président angolais appelle au dialogue dans la crise du Mozambique

Pretoria — Le Président de la République, João Lourenço, a lancé jeudi, à Pretoria, un appel aux parties impliquées dans le conflit postélectoral au Mozambique, pour qu'elles trouvent les meilleurs moyens de le résoudre par le dialogue.

Le Chef de l'État s'exprimait lors de l'ouverture des discussions officielles entre les Gouvernements des deux pays, dans le cadre de sa visite d'État dans la patrie de Nelson Mandela, visant à renforcer la coopération.

Il a également rappelé que l'Angola présidera l'Union africaine en 2025 et qu'il est actuellement membre du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation jusqu'en 2026.

Il a déclaré que, compte tenu de l'engagement de l'Angola pour les causes africaines, en l'occurrence les questions liées à la stabilité, à la paix et à la sécurité, à la promotion du développement et à la modernisation des infrastructures pour l'intégration des différentes régions qui composent notre continent, l'action du pays dans ces organes est particulièrement importante.

Il a donc profité de l'occasion pour réitérer la nécessité pour l'Angola de pouvoir compter sur le soutien de l'Afrique du Sud, afin de pouvoir réaliser tous les projets et programmes prévus pour la présidence angolaise en 2025, et d'être une voix importante dans la défense des intérêts de tous les Africains chaque fois que l'Afrique est appelée à intervenir sur les scènes les plus importantes.

En ce qui concerne le conflit dans l'Est de la RDC, le Président João Lourenço a souligné que, compte tenu du mandat qui lui a été confié par l'Union africaine pour aider ce pays à trouver la paix, l'Angola continue à développer des initiatives visant à faciliter le dialogue entre les parties en conflit, en vue de normaliser les relations politico-diplomatiques, l'amitié, le bon voisinage et la sécurité entre la RDC et le Rwanda.

Il a rappelé que depuis le mois de mars de cette année, une série d'actions ont été menées par le facilitateur qui aboutira à un Sommet tripartite qui se tiendra le 15 décembre à Luanda, où sera analysée la possibilité de signer un Accord de Paix entre les deux parties, afin de mettre un terme définitif au conflit qui fait rage dans l'Est de la RDC.