Maroc: 'Seafood 4 Africa 2024' - Une édition réussie à Dakhla

Dakhla — La Fédération nationale des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP) a signé à Dakhla une édition réussie du forum africain de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture "Seafood 4 Africa 2024".

Organisé du 4 au 6 décembre, ce forum tenu sous le thème "Partenariats pour une économie bleue et un commerce intra Africain durable", a mis en lumière les industries halieutiques et leur rôle dans le développement durable et l'intégration régionale.

Cet événement a rassemblé plus de 4.000 visiteurs au Salon d'exposition et plus de 500 participants aux conférences, ainsi que des délégations représentant 15 pays africains, en plus d'une pléiade de décideurs, d'experts et de représentants d'organisations professionnelles.

Ce forum a été également conçu comme un espace d'échanges approfondis, avec des conférences thématiques, des sessions de travail, et un salon d'exposition dédié aux industries halieutiques et aux équipements techniques des chaînes de valeur.

"Seafood 4 Africa" a aussi permis aux participants d'échanger autour de sujets portant notamment sur l'amélioration de la gouvernance des pêches, l'innovation et la recherche scientifique, la promotion des investissements et du financement, et la décarbonation des industries halieutiques.

Les panélistes ont aussi débattu des moyens à même de développer de technologies innovantes pour une aquaculture durable en tant que pilier de l'économie bleue en Afrique, soulignant la necessité de contribuer à l'intégration régionale grâce au commerce intra-africain des produits de la pêche.

Ces débats s'inscrivent dans les orientations stratégiques de SM le Roi Mohammed VI, notamment à travers l'initiative de la Ceinture Bleue annoncée lors de la COP22 à Marrakech, ainsi que la stratégie "Halieutis", source d'inspiration pour des politiques durables et inclusives.

S'exprimant lors de ce forum, le président de FENIP, Hassan Sentissi El Idrissi a présenté une vision ambitieuse et des propositions concrètes, inspirée des Hautes Orientations Royales, pour catalyser l'essor de l'économie bleue africaine et maximiser les retombées en faveur des populations.

M. Sentissi El Idrissi a, dans ce sens, plaidé pour la création d'une bourse halieutique africaine, la mise en place d'un crédit maritime continental, le développement d'une industrie africaine de fabrication des équipements maritimes, et l'établissement de chantiers navals de nouvelle génération, ainsi que la création d'un centre africain de formation, d'excellence et de recherche.

"Seafood 4 Africa 2024" a été organisé en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du commerce, le Secrétariat d'État chargé du commerce extérieur, le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le Secrétariat d'État chargé de la pêche maritime, et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Ce forum a été marqué par la signature de deux conventions visant à renforcer la coopération régionale dans le secteur halieutique et de l'aquaculture, et à dynamiser le commerce intra-africain des produits de la mer.

En outre, des distinctions ont été décernées aux acteurs les plus innovants et engagés dans le domaine des industries halieutiques et de l'aquaculture, en reconnaissance de leur contribution au développement du secteur.