Angola: Un chercheur chinois traduit 15 ouvrages angolais en mandarin

Uíge (Angola) — Quinze oeuvres littéraires angolaises ont été traduites en mandarin, depuis 2011, par le chercheur du Centre d'études pour le développement économique et social en Afrique (CEDESA), João Shang.

Il s'agit des oeuvres "Quem me dera ser onda", de Manuel Rui Monteiro, "Luanda" (Luandino Vieira), "A montanha da água lilás" (Pepetela), "Uanga" (Óscar Ribas), "Nga Muturi" (Alfredo Troni), "Tesouro de Kianda" (Arnaldo Santos), "Estórias do musseque" (Jofre Rocha) e a "A morte do velho Kipacaça", de Boaventura Cardoso.

Il y a également des oeuvres traduites : "Uma vida sem trégua", d'António Agostinho Neto, "Essa dama bate bué" (Yara Monteiro), "Bola com feitiço" (Uanhenga Xitu), "Undengue", "A dívida da peixeira" et "Pano preto da velha Mabunda, ces derniers de Jacinto de Lemos.

João Shang a également traduit l'ouvrage "O principe medroso", un recueil de contes d'écrivains angolais et d'autres pays africains, ainsi que le livre "Nós matamos o cão tinhoso", de l'écrivain mozambicain Luís Bernardo Honwana.

Se confiant jeudi à l'Angop, l'écrivain, qui parlait également de l'échange culturel Angola-Chine, a expliqué que l'intention de traduire des oeuvres angolaises en mandarin permet aux Chinois de connaître l'Angola, à travers la lecture, ainsi que d'attirer des touristes et des hommes d'affaires chinois au pays.

Il a rappelé qu'en 2023, les échanges culturels entre l'Angola et la Chine étaient "vivants", soulignant que la Journée de l'amitié sino-angolaise a été marquée par la visite de journalistes, d'universitaires et de jeunes angolais en Chine, visant à développer les échanges et l'amitié entre les deux pays.

Il a également évoqué l'organisation du concours de maîtrise de la langue chinoise « Chinese Bridge », dédié à la lecture d'oeuvres classiques chinoises, à la photographie, à l'ouverture de cours de langue chinoise, entre autres initiatives culturelles promues par les deux pays.

"Malgré la différence de couleur et de langue, les Chinois et les Angolais sont capables d'interagir les uns avec les autres et de créer des liens de fraternité", a-t-il souligné.

Il a rappelé que depuis 2002, la coopération politique et les échanges commerciaux entre l'Angola et la Chine ont déjà atteint leur apogée, mais qu'en ce qui concerne la coopération et les échanges dans le domaine de la culture et de l'éducation, il y a encore un grand travail à faire.

D'autre part, il a souligné qu'en 2023, il y avait eu des progrès dans la coopération Angola-Chine, du fait le volume annuel du commerce bilatéral ait atteignant 23,05 milliards de dollars, ainsi que l'Angola ait pris à nouveau le deuxième partenaire commercial de la Chine en Afrique.

João Shang, résidant en Angola depuis 13 ans, est l'auteur des romans "Andando em papel branco com cor azul", "África com jaqueta de algodão" et e "Contos folclóricos africanos".