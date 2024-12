Maroc: Niger - La Centrale électrique 'Sa Majesté le Roi Mohammed VI' incarne la philosophie du Souverain pour une coopération Sud-Sud solidaire et agissante (Ambassadeur)

Niamey — Le don par le Royaume du Maroc de la "Centrale électrique Sa Majesté le Roi Mohammed VI" au Niger vient incarner, une nouvelle fois, la philosophie généreuse du Souverain pour une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, a indiqué l'ambassadeur de SM le Roi au Niger, M. Allal El Achab.

Le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, est toujours mobilisé pour mettre en oeuvre avec les pays frères du Continent, des projets ayant un impact réel sur le terrain et qui bénéficient aux populations, a souligné le diplomate dans une allocution au nom du Royaume du Maroc, à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de la Centrale à Niamey.

"La concrétisation de ce projet avec notre pays frère le Niger, dans un temps record, s'inscrit naturellement dans la continuité d'une coopération bilatérale fraternelle et fructueuse, riche en actions de solidarité et diversifiée en programmes de partenariat gagnant-gagnant au service de la prospérité des populations et orientée vers l'impact et les résultats, pour un Niger stable et émergent", a-t-il dit.

La portée du partenariat liant le Royaume du Maroc et la République du Niger est illustrée par l'importance des multiples actions menées et la profondeur de leurs impacts, a poursuivi M. El Achab, notant qu'aujourd'hui, à travers cette action Royale noble, le Maroc montre une nouvelle fois qu'il est toujours aux côtés du Niger, avec lequel "nous partageons une histoire commune fondée sur la solidarité et le respect".

Après l'inauguration par SM le Roi Mohammed VI et Feu le Président Tanja en 2004, du "Boulevard Sa Majesté le Roi Mohammed VI" à Niamey et l'Avenue Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Maradi, en 2005, a-t-il rappelé, "nous avons le privilège d'assister aujourd'hui à l'inauguration d'un troisième édifice à Niamey, baptisé la Centrale électrique "Sa Majesté le Roi Mohammed VI ".

Selon M. El Achab, cette inauguration marque un nouveau moment privilégié dans le cadre des relations entre le Maroc et le Niger, un pays frère avec lequel le Royaume a tissé historiquement des liens humains forts et multiformes, qui ne cessent de se développer au fil des années.

"SM le Roi Mohammed VI a toujours agi pour que le Royaume du Maroc soutienne le Niger dans tous les moments et accompagne cette phase de développement pour contribuer à l'accélération de l'émergence du Niger et du bien-être de ses populations", a affirmé M. El Achab.

Il s'agit d'un partenariat responsable et ambitieux visant "à promouvoir le co-développement humain et durable, le co-investissement et à multiplier les partenariats gagnant-gagnant créateurs d'opportunités d'emploi, de croissance et de valeur ajoutée, à la fois pour nos économies respectives et pour la région du Sahel", a souligné l'ambassadeur de SM le Roi.