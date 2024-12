Maroc: Les Journées de communication régionales de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale font escale à Marrakech

Marrakech — La première édition des Journées de communication régionales de la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale a fait escale, jeudi à Marrakech, deuxième étape de cette initiative après celle de Casablanca.

Organisé trois jours durant au profit des adhérents fonctionnaires, retraités et ayants droits de la Fondation, cet événement placé sous le thème "L'approche communicative, un choix efficace pour améliorer l'action sociale", vise à renforcer la proximité et la communication avec les adhérents de la Fondation afin d'assurer une meilleure qualité des prestations sociales fournies à la famille de la Sûreté Nationale.

Ainsi, la Fondation a procédé à l'aménagement, au sein du Complexe administratif et culturel Mohammed VI, de plusieurs stands et espaces dédiés aux partenaires, notamment les promoteurs immobiliers, les banques, les assurances et les télécoms, dans le but de traiter en temps réel les dossiers des adhérents fonctionnaires, retraités et ayants droits.

Un pavillon consacré à la présentation des différentes prestations sociales offertes par la Fondation a été aussi mis en place.

A souligner que ces Journées connaissent une grande affluence des adhérents fonctionnaires, retraités et ayants droit de la Fondation, qui ont hautement salué cette initiative.

Dans une déclaration à la presse, le commissaire divisionnaire, Khalid Zahi, trésorier adjoint de la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale, a souligné que ces journées viennent répondre aux directives du Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), qui accorde une grande importance à l'amélioration des conditions sociales de la famille de la Sûreté Nationale.

Et de poursuivre que ces journées visent à consolider la confiance entre la Fondation et ses adhérents, d'une part, et à établir une communication directe entre la Fondation et ses partenaires, d'autre part.

Tout en rappelant que la première étape de ces journées à Casablanca a connu un grand engouement de la part des adhérents de la Fondation, il a indiqué que cet événement connaît la participation de représentants des pôles de services de la Fondation en plus des partenaires.

Dans une déclaration similaire, le commissaire de police à la préfecture de Police de Marrakech, Khalid El Oualid, a relevé que ces journées ont pour objectifs de présenter de manière directe aux adhérents, fonctionnaires, retraités et ayants droits, les prestations fournies par la Fondation et l'ensemble des partenariats conclus en leur faveur.

Ces journées de communication entendent aussi établir une communication directe avec les bénéficiaires des services de la Fondation, interagir avec les attentes de la famille de la Sûreté Nationale et veiller à leur bien-être, a-t-il ajouté.

L'organisation de ces journées s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie adoptée par la Fondation visant à enrichir et à diversifier l'offre de produits à vocation sociale au profit de ses adhérents (personnel actif, retraités, veuves et leurs ayants droits).

Après les étapes de Casablanca (06-08 décembre) et de Marrakech (12-14 décembre), ces 1ères Journées de communication régionales de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale feront escale à Tanger (20-22 décembre) et à Rabat (27-29 décembre), avant d'être généralisées à l'ensemble du territoire national.

Créée en 2010 en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed VI pour les Œuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale vise à améliorer les conditions de vie de la grande famille de la Sûreté Nationale.

La Fondation s'active énergiquement à interagir avec les attentes et aspirations de ses adhérents en redynamisant les fonctions de l'écoute active, tout en assurant la promotion du développement des œuvres sociales pour le personnel de la Sûreté Nationale et des membres de leurs familles.