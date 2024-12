Angola: Le Président angolais en faveur de la régularisation de la situation migratoire des Angolais et des Sud-africains

Pretoria — Le Président de la République, João Loureço, a demandé jeudi aux autorités angolaises et sud-africaines de travailler à la régularisation de la situation migratoire des citoyens des deux pays.

Le Chef de l'État s'exprimait à l'ouverture des pourparlers officiels entre les gouvernements des deux pays, dans le cadre de sa visite d'État dans la patrie de Nelson Mandela, visant à renforcer la coopération.

Dans le cadre de la redéfinition de la stratégie de coopération entre l'Angola et l'Afrique du Sud, le Président João Lourenço a déclaré qu'il souhaitait qu'une attention particulière soit accordée au secteur de la migration et de la justice, car la légalisation des citoyens en situation irrégulière suscite encore de nombreuses inquiétudes, tant en Afrique du Sud qu'en Angola.

Je pense donc qu'il est très important que nos équipes au niveau technique conçoivent des moyens et des méthodes efficaces pour aider à accélérer la résolution non seulement de ce problème, mais aussi de la question du rapatriement des citoyens en situation irrégulière dans les deux pays et du transfert des personnes condamnées à des peines privatives de liberté, a-t-il déclaré.

Le programme de la visite du Président angolais prévoit la signature de nouveaux accords visant à renforcer la coopération dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, l'exploitation minière, l'agriculture et le commerce, en mettant l'accent sur des initiatives visant à attirer davantage d'investissements étrangers en Angola.

L'Angola et l'Afrique du Sud ont l'intention de consolider leurs partenariats afin d'améliorer leurs infrastructures énergétiques, ce qui a déjà été identifié comme un domaine d'intérêt mutuel.

Plus tard dans la journée, les deux Présidents prendront la parole à l'occasion d'un forum d'affaires.

Le thème du forum est « Afrique du Sud et Angola : travailler ensemble pour forger une nouvelle ère de coopération et de partenariats afin d'accroître les échanges commerciaux et les investissements mutuellement bénéfiques ».