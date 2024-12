Afrique: CAN Féminine CAF TotalEnergies 2026 - 38 nations en quête de gloire au Maroc

Le parcours vers la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2026, prévue au Maroc, est désormais tracé. Ce jeudi 12 décembre, au siège de la Confédération Africaine de Football (CAF) au Caire, en Égypte, le tirage au sort des éliminatoires a permis de dévoiler les rencontres qui détermineront les équipes qualifiées pour ce prestigieux tournoi continental.

Pas moins de trente-huit nations africaines s'engagent dans cette compétition afin de décrocher l'une des 12 places disponibles pour la phase finale, en plus du Maroc, qualifié d'office en tant que pays hôte.

Ce sera la troisième fois consécutive que le royaume chérifien accueille la plus grande scène du football féminin africain, confirmant son rôle central dans le développement et la promotion de cette discipline sur le continent.

Les Sud-Africaines, championnes d'Afrique 2022, font partie des six nations exemptées de premier tour grâce à leur position parmi les meilleures équipes du continent dans le classement FIFA. À l'instar des Zambiennes ainsi que les Ghanéennes, Ivoiriennes, Nigérianes et Camerounaises, bénéficient également de cette exemption et entreront directement en lice au deuxième tour. Ces sélections, qui dominent le football féminin africain, sont attendues pour marquer de leur empreinte cette nouvelle édition.

Les éliminatoires se dérouleront en deux tours au format aller-retour, garantissant des duels intenses et déterminants. Chaque confrontation offrira une opportunité unique pour les nations engagées de démontrer leur progression et leur ambition. Les matchs du premier tour auront lieu entre le 17 et le 26 février 2025, tandis que le deuxième tour se tiendra entre le 20 et le 28 octobre de la même année.

Ce processus de qualification mettra en lumière les forces montantes du football féminin africain, tout en renforçant la compétitivité des nations établies. La phase finale de la CAN Féminine 2026 promet d'être une célébration majeure du talent et de la passion qui animent ce sport sur le continent.

Le deuxième tour aura lieu du 20 au 28 octobre 2025

Résultats du tirage au sort des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2026

Premier tour

M1 & M2 : Angola - Zimbabwe

Angola - Zimbabwe M3 & M4 : Malawi - Congo

Malawi - Congo M5 & M6 : Botswana - RD Congo

Botswana - RD Congo M7 & M8 : Tanzanie - Guinée équatoriale

Tanzanie - Guinée équatoriale M9 & M10 : Ouganda - Éthiopie

Ouganda - Éthiopie M11 & M12 : Eswatini - Namibie

Eswatini - Namibie M13 & M14 : Burundi - Burkina Faso

Burundi - Burkina Faso M15 & M16 : Djibouti - Togo

Djibouti - Togo M17 & M18 : Soudan du Sud - Algérie

Soudan du Sud - Algérie M19 & M20 : Rwanda - Égypte

Rwanda - Égypte M21 & M22 : Kenya - Tunisie

Kenya - Tunisie M23 & M24 : Niger - Gambie

Niger - Gambie M25 & M26 : Bénin - Sierra Leone

Bénin - Sierra Leone M27 & M28 : Guinée - Cap-Vert

Guinée - Cap-Vert M29 & M30 : Gabon - Mali

Gabon - Mali M31 & M32 : Tchad - Sénégal

Deuxième tour