Cameroun: Banque - BGFIBank Cameroun a inauguré son nouvel immeuble siège.

La cérémonie tenue vendredi,6 décembre à Douala, était présidée par le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, représentant personnel du chef de l'État.

La filière locale de la holding bancaire gabonaise BGFIBank, l'a dénommé « Sirius building ». Le joyau architectural, bâti au quartier Bonandoumbé, à Douala, s'étend sur une superficie de 2500 mètres carrés et constitué de huit étapes, dont un rez-de-chaussée réservé à l'agence Emeraude de la banque privée BGFIPremier ; des bureaux sur cinq étages pour les équipes internes, favorisant le confort et le bien-être du personnel et des usagers ; des étages réservés pour la prise de décisions stratégiques et des salles de conférence avec vue panoramique ; un auditorium : une bibliothèque et une salle de formation. Les travaux de construction de cet immeuble lancés en 2021, sont évalués à 10 milliards Fcfa.

Le début effectif des travaux de construction de cet immeuble siège en 2021 présentait déjà les prémices d'une nouvelle ère pour cette institution devient aujourd'hui une réalité. « Nous avons conçu cet espace non seulement pour refléter notre identité, mais aussi pour offrir un environnement de travail moderne et inspirant à nos collaborateurs et pour accueillir nos partenaires et clients dans des conditions optimales. Nous sommes convaincus que ce siège renforcera notre position en tant que leader et partenaire de confiance et qu'il sera le socle de nouvelles réussites communes.

Nous sommes fiers de compter parmi les établissements et institutions financières du pays pour servir aujourd'hui plus de 30 000 clients avec proximité et professionnalisme, » s'est réjoui le Président du Conseil d'Administration de BGFIBank Cameroun.

Pour l'État du Cameroun, BGFIBank Cameroun est un acteur majeur de la croissance économique au Cameroun. A en croire Ferdinand Ngoh Ngoh, « Cette réalisation est une preuve supplémentaire que le Cameroun est sans doute une terre d'opportunités, attractive et à tous ceux qui souhaitent y investir ». Au cours de la cérémonie, M. Ferdinand Ngoh Ngoh, représentant personnel du Chef de l'Etat a procédé à la remise de distinctions honorifiques à Henri-Claude Oyima et Abakal Mahamat, respectivement Président du Conseil d'Administration et Administrateur Directeur Général de BGFIBank Cameroun.

Une grande première dans l'histoire du marché bancaire au Cameroun. A titre exceptionnel, Henri-Claude Oyima a été élevé au rang d'Officier de l'Ordre National de la Valeur et Abakal Mahamat, honoré au rang de Chevalier de l'Ordre National de la Valeur.

Avec 22 agences, 05 Cash Points et 01 Centre d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire national, BGFIBank a lancé ses activités au Cameroun le 7 mars 2011. En 2023, la banque a clôturé l'année avec un résultat net de 11,03 milliards de Fcfa, en hausse de 9% par rapport à 2022 (10,1 milliards de Fcfa), permettant de distribuer un dividende de 8,3 milliards de Fcfa aux actionnaires.