Cameroun: Formations du personnel de l'ACMS - S'engager pour l'excellence et mieux servir

L'Association Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS) réaffirme son statut d'institution sérieuse et engagée à travers des initiatives de renforcement des capacités de ses employés. Deux formations récentes illustrent cet engagement à promouvoir l'efficacité et la qualité dans les services offerts.

Formation des commis de pharmacie en gestion de stock. En collaboration avec la délégation régionale de la Santé publique du Nord (DRSPN), l'ACMS a organisé, les 7 et 8 décembre 2024, une formation pour les commis de pharmacie dans le district de Santé de Garoua 1. Cet atelier, qui se poursuivra à Guider, Garoua 2 et Pitoa jusqu'au 12 décembre, vise à renforcer les compétences en gestion de stock pour améliorer la disponibilité des médicaments essentiels dans les formations sanitaires.

Les participants ont bénéficié de sessions pratiques sur la conduite de l'inventaire physique, la gestion des stocks, la réception et le stockage des produits, la dispensation, et le remplissage des outils de gestion. Ces activités interactives ont permis une appropriation optimale des techniques présentées. Ce renforcement des capacités est essentiel pour garantir la continuité des soins, notamment pour les groupes cibles tels que les femmes en âge de procréer et les jeunes.

L'engagement des parties prenantes témoigne de l'importance de cette initiative pour améliorer le système de santé local.

Formation des Assistants Administratifs et de Gestion à Mbalmayo ( région du Centre).

Du 27 au 29 novembre 2024, l'ACMS a également organisé une formation pour ses Assistants Administratifs et de Gestion (AAG) et ses Assistants Administratifs (AA). Cette session avait pour objectif principal de renforcer leurs compétences dans les politiques d'achat et les outils de gestion afin d'améliorer les processus organisationnels.

Les thèmes abordés incluaient l'identification des besoins, le choix des prestataires, la contractualisation, la livraison et le paiement. Les participants ont également été sensibilisés aux motivations de la fraude et aux signes précurseurs à surveiller. Deux outils technologiques, Bridger Insight pour la lutte contre le blanchiment d'argent et DocuSign pour la digitalisation et les signatures électroniques, ont été introduits.

Vingt-deux participants venus de différentes régions, notamment Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Bertoua et Yaoundé, ont pris part à cette formation. L'usage de cas pratiques a été un point fort, permettant de consolider les acquis théoriques dans un contexte réel.

Une démarche continue d'amélioration

Ces initiatives soulignent la volonté de l'ACMS de rester une institution de référence en matière de santé publique et de gestion administrative. En investissant dans le développement des compétences de son personnel, l'organisation s'assure que ses services demeurent à la hauteur des attentes et des besoins des communautés qu'elle dessert.