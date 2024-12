Ethiopie: La société éthiopienne de chemin de fer a signé un protocole d'accord avec COIPA Capital

Addis Abeba — La société éthiopienne de chemin de fer a signé un protocole d'accord (MoU) avec COIPA Capital, excellant dans l'identification de produits et services à haut rendement, pour faire avancer les projets stratégiques ferroviaires et logistiques.

L'accord signé aujourd'hui par le directeur général adjoint de la société éthiopienne de chemin de fer Corporation (ERC), Getu Gizaw et le directeur général de COIPA Capital, Vito Favorito Sciammarella, a été déclaré comme une étape cruciale vers le renforcement des capacités logistiques, ferroviaires et industrielles de l'Éthiopie.

S'adressant à la cérémonie de signature, le directeur général adjoint d'ERC Getu a noté que ce partenariat avec COIPA Capital représente une étape stratégique pour moderniser l'infrastructure de l'Éthiopie.

« En intégrant l'expertise mondiale, nous visons à créer des systèmes logistiques et ferroviaires de classe mondiale qui stimulent la croissance économique. »

Le directeur général adjoint a ajouté que les deux institutions exécuteront également d'autres projets, notamment la construction du siège de l'ERC pour un complexe commercial à usage mixte et la création d'une unité de construction et de conseil en infrastructures.

Chacun de ces projets reflète notre engagement à favoriser la croissance économique, à renforcer l'intégration régionale et à assurer un développement approprié, a-t-il affirmé. « En combinant la vision stratégique d'ERC et l'expertise de COIPA Capital en matière d'investissement et d'exécution de projets, nous posons les bases d'un succès à long terme. »

Le PDG de COIPA Capital, Vito Favorito Sciammarella, a noté pour sa part que le projet sera déterminant non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour toute la région de l'Afrique centrale et de l'Est.

« Nous sommes honorés de nous associer à l'ERC dans cette initiative transformatrice. Notre engagement est d'apporter le meilleur de l'expertise et des solutions de financement européennes pour soutenir les objectifs ambitieux de développement des infrastructures de l'Éthiopie. »

Le protocole d'accord vise également à faire progresser les projets d'infrastructures critiques visant à renforcer la croissance économique et la connectivité de l'Éthiopie.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, COIPA Capital fournira un soutien technique, financier et consultatif en tirant parti de sa vaste expérience dans la structuration et le financement de projets industriels à grande échelle, a-t-il été indiqué.