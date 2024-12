Sénégal: La passerelle de Yoff Tonghor percutée par un camion - Un accident qui cache plusieurs cas d'incivisme

L'incivisme et les défaillances humaines ne cessent de mettre à rude épreuve les efforts de développement infrastructurel au Sénégal, particulièrement dans le secteur des transports. Entre non-respect des normes, des gabarits et charges à l'essieu, et indiscipline, des gros porteurs continuent d'endommager des infrastructures routières, au grand dam des usagers et de l'Etat qui semble investir l'argent du contribuable pour rien.

Un accident s'est produit sur la route de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff (Dakar) hier, mercredi 11 décembre 2024. La passerelle de Yoff Tonghor a été percutée par un camion, bloquant du coup la circulation sur cette voie très fréquentées, dans les deux sens. Tous les véhicules étaient obligés de faire demi-tour. L'incident a eu lieu aux alentours de 14 à 15 heures, entraînant une interruption de la circulation.

Mises au courant, les autorités compétentes, accompagnées des équipes de secours, ont effectué le déplacement pour sécuriser les lieux et évaluer les dégâts. La Police et la Gendarmerie régulaient le trafic routier afin de minimiser les perturbations pour les usagers. Aucune victime n'a été signalée, mais les bouchons étaient énormes, occasionnant des retards des usagers de la route de l'aéroport militaire. Même si les autorités assurent que toutes les mesures nécessaires sont mises en oeuvre pour rétablir rapidement la circulation.

Cet incident n'est pas un cas isolé. Du fait de l'incivisme et du non-respect des normes, plusieurs infrastructures routières et mobiliers urbains ont fait les frais des dérapages de camions ou de véhicules défaillants . Il y a peu de temps, la passerelle de la Patte d'Oie avait été percutée par un camion. En pleine activité pour remettre l'ouvrage en état, les travailleurs de l'AGEROUTE ont vu, arriver dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 août, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens d'alors, El Malick Ndiaye.

Le ministre était venu assister à la dépose des poutres de la passerelle, percutée de plein fouet par un camion hors gabarit, menaçant ainsi de s'effondrer. El Malick Ndiaye avait trouvé sur place le Directeur général de l'AGEROUTE, Mamadou Ndao, qui était sur les lieux pour superviser le démarrage des travaux. Dans un communiqué cosigné avec l'AGEROUTE et le Préfet de Dakar, le ministre a réitéré «son engagement à améliorer la sécurité des usagers».

Sur le même axe routier, des années plus tôt, un engin de type pelle mécanique avait également percuté le pont de la Foire de Dakar, suscitant indignation de plus d'un. Il y a eu plus de peur que de mal.

Un plus loin, sur la route nationale n°1 (RN1) entre le rond-point Seven-up sur la route de Rufisque, il n'y a plus de passerelle piétonne fonctionnelle. Certaines notamment celles érigées à hauteur de cinéma Thiaroye, de Diaksao, de Sicap Mbao, et Petit Mbao avaient fait les frais des camions hors gabarit ou à chargement débordant. Conséquence, le reste des passerelles a été enlevé par les autorités. Exposant les usagers à des risques d'accidents de la circulation lors de la traversée de la chaussée.

Le jeudi 4 janvier 2024, un accident spectaculaire avait eu lieu sur l'autoroute péage, dans le sens Dakar-Rufisque. A environ un kilomètre après la gare du péage de Thiaroye, un camion a dérapé avant de traverser le mur. Le gros porteur s'est retrouvé dans une maison située au-delà du mur de clôture du péage, causant des dégâts matériels importants. Aucun blessé n'avait été signalé. Le chauffeur du camion sera arrêté et placé en garde à vue.

Des années avant, le mercredi 14 octobre 2015, la benne (caisse) d'un camion s'est décrochée au moment de son passage sous la passerelle reliant la Cité des Enseignants du SUDES de Sant-Yallah, à Rufisque, à la Cité SIR. L'affaissement de l'ouvrage avait fait 4 blessés dont 2 grièvement. Et la listes des cas d'incivisme et de défaillance humaine du genre est encore loin d'être exhaustive.