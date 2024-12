Afrique: Assises de la transformation digitale en Afrique - La 13e édition s'est tenue en novembre dernier sur le thème de l'IA/Cloud

Rendez-vous incontournable pour l'ensemble des acteurs du numérique, la 13e édition des Assises de la transformation digitale en Afrique (Atda), s'est tenue les 20 et 21 novembre 2024 à Abidjan. Placée sous le thème stratégique «IA / Cloud : Quelles perspectives pour l'Afrique », cette grand-messe a rassemblé les voix influentes et les forces vives de l'écosystème numérique africain.

Selon un communiqué de presse, l'intelligence artificielle, devenue un sujet incontournable depuis l'essor de ChatGPT en 2022, s'impose comme une priorité mondiale dans les débats numériques mondiaux.

«Loin du concept futuriste qui prédominait dans les esprits, elle est devenue une réalité incontournable transformant nos modes de vie, nos économies et nos sociétés. Si une dizaine d'États africains se distinguent par leurs avancées, l'Afrique, dans son ensemble, accuse un retard global. Toutefois, conscient de l'importance stratégique de l'IA et du Cloud, technologies complémentaires essentielles à la transformation numérique, le continent déploie des efforts considérables pour les intégrer et jouer un rôle moteur dans la révolution mondiale en cours », lit-on dans le communiqué.

C'est dans ce contexte que les Assises de la transformation digitale en Afrique, depuis leur première édition en 2011, se sont affirmées comme une plateforme stratégique pour le futur numérique du continent. Bien plus qu'un simple événement, les Atda sont devenues un catalyseur du changement, démontrant que l'Afrique est prête à prendre les commandes de sa révolution numérique, avec détermination et clairvoyance. En réunissant les acteurs clés du secteur, cet événement rappelle la nécessité de créer un espace de partage, de dialogue et de recommandations pour garantir un développement durable et inclusif des nouvelles technologies sur le continent.

Pour Mohamadou Diallo, Président de Cio Mag et Fondateur des Atda, «L'IA et le Cloud sont désormais au coeur des enjeux contemporains, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement économique et social, mais aussi des défis à relever", avant d'insister : "Cette révolution numérique n'est plus une simple option, mais une véritable opportunité pour accélérer le développement et offrir un meilleur avenir aux générations futures.

Partageant cette vision, Lacina Koné, Directeur général de Smart Africa, déclarait dans son discours d'ouverture que le continent africain sera celui qui bénéficiera le plus de l'IA, notamment en matière d'inclusivité. Selon lui, l'IA ne remplacera jamais l'Homme, elle demeure un outil, et non une finalité. Cependant, il est essentiel que l'Afrique crée les conditions pour maîtriser cette technologie.